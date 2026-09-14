Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αναζήτηση του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν ξεχωρίσει συγκεκριμένες περιπτώσεις για τη θέση του σέντερ φορ.

Μία από αυτές είναι του Μάριους Μουαντιλμαντζί, για τον οποίο ο Ολυμπιακός έχει ήδη καταθέσει πρόταση. Ο 28χρονος επιθετικός από το Τσαντ αγωνίζεται στη Σάμσουνσπορ και βρίσκεται μεταξύ των τεσσάρων υποψηφίων που εξετάζονται, μαζί με τον Μπόρχα Μαγιοράλ, τον Άνταμς και ακόμη έναν ποδοσφαιριστή.

Ο Μουαντιλμαντζί (1,90 μ.) είναι γνώριμος στο ελληνικό κοινό από τις αναμετρήσεις της Σάμσουνσπορ με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ την περασμένη σεζόν στο Conference League. Έπειτα από τρεις διαδοχικές χρονιές στις οποίες έφτανε σταθερά τα 10 γκολ, πραγματοποίησε πέρυσι την πιο παραγωγική σεζόν του, σημειώνοντας 23 τέρματα. Παράλληλα, λόγω και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της τουρκικής ομάδας, κατέγραψε συνολικά 53 συμμετοχές.

Στη λίστα παραμένει και ο Μπόρχα Μαγιοράλ. Ο Ισπανός επιθετικός, ύψους 1,82 μ., βρίσκεται στη Χετάφε από τον Ιανουάριο του 2022, όταν αποκτήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης έναντι 10 εκατ. ευρώ, έχοντας προηγουμένως περάσει ως δανεικός από Λεβάντε και Ρόμα.

Στην Ιταλία είχε μία από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του, πετυχαίνοντας 17 γκολ το 2020-21, επίδοση που επανέλαβε με τη Χετάφε την περίοδο 2023-24. Τον περασμένο Ιανουάριο ένας τραυματισμός στο γόνατο τον άφησε πίσω, με την επιστροφή του να έρχεται τον Απρίλιο και να συνοδεύεται από δύο ολιγόλεπτες συμμετοχές. Στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν έχει αγωνιστεί τέσσερις φορές, επίσης για περιορισμένο χρόνο.

Συνολικά με τη Χετάφε μετρά 137 παιχνίδια, 44 γκολ και έξι ασίστ. Έχει επίσης 69 συμμετοχές με 14 γκολ και τέσσερις ασίστ στη Λεβάντε, 56 με 18 γκολ και οκτώ ασίστ στη Ρόμα, καθώς και 33 παιχνίδια με επτά γκολ και τέσσερις ασίστ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Στη Βόλφσμπουργκ κατέγραψε 21 συμμετοχές και δύο γκολ, ενώ με τη Ρεάλ Β είχε 17 τέρματα και τέσσερις ασίστ σε 38 αγώνες.

Ο Μαγιοράλ διαθέτει ακόμη εμπειρία και από τις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχοντας σημειώσει επτά γκολ στο Europa League και από ένα σε Champions League και Conference League. Με την Εθνική Ελπίδων της Ισπανίας είχε 31 συμμετοχές και 16 τέρματα.