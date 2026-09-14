Στα 41 του χρόνια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο εξακολουθεί να διατηρεί το σώμα του σε εξαιρετική κατάσταση, έχοντας μετατρέψει τη φροντίδα της φυσικής του κατάστασης σε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του. Πίσω από αυτή τη διάρκεια, ωστόσο, δεν κρύβεται κάποια περίπλοκη δίαιτα ή ένα «μαγικό» διατροφικό πρόγραμμα.

Ο προσωπικός διατροφολόγος του Πορτογάλου σούπερ σταρ, Τζόνι Οντίνα, έδωσε τη δική του εξήγηση για τη φιλοσοφία που ακολουθεί εδώ και χρόνια ο CR7. Και το σημαντικότερο «συστατικό» της, όπως υποστηρίζει, δεν βρίσκεται σε κάποιο τρόφιμο αλλά στη συνέπεια.

Σύμφωνα με τον Οντίνα, περίπου το 90% των ανθρώπων παραβλέπει ακριβώς αυτή την παράμετρο. Ο Ρονάλντο, αντίθετα, έχει καταφέρει να παραμένει πιστός στις διατροφικές του συνήθειες σε καθημερινή βάση, χωρίς να αναζητά γρήγορες λύσεις, ακραίους περιορισμούς ή τις λεγόμενες «δίαιτες-θαύματα».

Έπειτα από μία τεράστια καριέρα σε κορυφαίο επίπεδο, ο Πορτογάλος γνωρίζει πλέον πολύ καλά τι χρειάζεται ο οργανισμός του. Η προσέγγισή του βασίζεται σε απλές επιλογές που μπορούν να διατηρηθούν σε βάθος χρόνου και όχι σε εξειδικευμένα προϊόντα ή σε ένα υπερβολικά αυστηρό πρόγραμμα.

Η συγκεκριμένη φιλοσοφία έχει και μία δεύτερη διάσταση: τη διατήρηση μιας ισορροπημένης σχέσης με το φαγητό. Ο Ρονάλντο δεν αντιμετωπίζει τη διατροφή ως μία διαδικασία συνεχούς στέρησης, αλλά ως μέρος ενός συνολικότερου τρόπου ζωής που απαιτεί πειθαρχία και ταυτόχρονα μέτρο.

Στο πλαίσιο αυτό, οι επεξεργασμένες τροφές δεν αποτελούν βασικό μέρος της καθημερινής διατροφής του, χωρίς όμως να αποκλείονται απόλυτα. Η λογική είναι ότι μπορούν να έχουν τη θέση τους περιστασιακά και σε ελεγχόμενες ποσότητες, ώστε η προσήλωση σε ένα πρόγραμμα να μη μετατρέπεται σε προβληματική σχέση με το φαγητό.