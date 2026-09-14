Μέσα σε λίγους μήνες ο ρόλος του Λούκα Μόντριτς στη Μίλαν μοιάζει να έχει αλλάξει σημαντικά. Ο Κροάτης αποτέλεσε σημείο αναφοράς την περασμένη σεζόν υπό τις οδηγίες του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, όμως τα νέα τακτικά δεδομένα που έχει φέρει ο Ρούμπεν Αμορίμ φαίνεται πως δεν εξυπηρετούν στον ίδιο βαθμό τα χαρακτηριστικά του.

Στα 41 του χρόνια πλέον, ο πρώην άσος της Ρεάλ Μαδρίτης εξακολουθεί να διαθέτει την τεχνική και την ποδοσφαιρική ευφυΐα που τον καθιέρωσαν στην κορυφή. Αυτό που έχει διαφοροποιηθεί είναι οι απαιτήσεις που καλείται να υπηρετήσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Την περασμένη περίοδο, στο 3-5-2 του Αλέγκρι, ο Μόντριτς είχε μεγαλύτερη προστασία. Με δύο εσωτερικούς μέσους στο πλευρό του μπορούσε να επικεντρώνεται περισσότερο στην κυκλοφορία της μπάλας και στην οργάνωση του παιχνιδιού, χωρίς να είναι αναγκασμένος να καλύπτει διαρκώς μεγάλες αποστάσεις.

Ο Αμορίμ ζητά διαφορετικά πράγματα. Η παρουσία δύο κεντρικών χαφ σε διάταξη τεσσάρων μέσων αυξάνει σημαντικά τις απαιτήσεις τόσο στον οριζόντιο όσο και στον κάθετο άξονα. Σε συνδυασμό με την πρόθεση της Μίλαν να πιέζει ψηλότερα, ο Κροάτης υποχρεώνεται να διανύει περισσότερα μέτρα και να συμμετέχει σε ένα παιχνίδι πολύ μεγαλύτερης έντασης.

Η αναμέτρηση με τη Λάτσιο ανέδειξε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ο Μόντριτς αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο, με τον Αμορίμ να εξηγεί μετά το ματς ότι ένα παιχνίδι γεμάτο συνεχείς μεταβάσεις και τρεξίματα δεν αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για εκείνον. Παράλληλα, επισήμανε ότι ο Κροάτης κατέβαινε υπερβολικά χαμηλά, πλησιάζοντας αρκετά τους κεντρικούς αμυντικούς.

Χαρακτηριστική ήταν μία φάση στο 28ο λεπτό. Σε αντεπίθεση της Λάτσιο, ο Μόντριτς χρειάστηκε να επιστρέψει με ταχύτητα προς την περιοχή του. Κατάφερε να παρέμβει στην μπάλα, όμως η ενέργειά του κατέληξε ουσιαστικά να βγάλει τον Φρατέζι σε θέση για γκολ, με τον Μενιάν να αποφεύγει τελικά τα χειρότερα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Αμορίμ σκοπεύει να βγάλει τον Μόντριτς από τα πλάνα του. Αντίθετα, ο Πορτογάλος ξεκαθάρισε πως η Μίλαν μπορεί να αγωνιστεί μαζί του, αρκεί να έχει τον έλεγχο της κατοχής και να επιβάλλει τον δικό της ρυθμό. Όταν όμως η αναμέτρηση μετατρέπεται σε παιχνίδι συνεχών μεταβάσεων, οι απαιτήσεις γίνονται πολύ μεγαλύτερες για τον 41χρονο.

Η νέα πραγματικότητα δείχνει επομένως προς μία πιο προσεκτική διαχείριση του Κροάτη. Την ίδια στιγμή, ο Μούσα έχει κερδίσει έδαφος χάρη στην ένταση και το δυναμικό του παιχνίδι, ενώ στην εξίσωση παραμένει και ο Γιασάρι, από τον οποίο η Μίλαν περιμένει περισσότερα μετά τη δύσκολη πρώτη του σεζόν.

Ο Μόντριτς παραμένει πολύτιμος. Απλώς, σε αντίθεση με την εποχή Αλέγκρι, η παρουσία του στην ενδεκάδα δεν θεωρείται πλέον δεδομένη σε κάθε παιχνίδι. Για τον Αμορίμ, το ζητούμενο είναι να επιλέγει πότε οι συνθήκες ενός αγώνα μπορούν να αναδείξουν την ποιότητά του και πότε οι απαιτήσεις σε ένταση καθιστούν αναγκαία μία διαφορετική λύση.