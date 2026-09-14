Η ήττα του Ολυμπιακού από τον ΟΦΗ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» δεν κόστισε στους Πειραιώτες μόνο βαθμολογικά. Οι αριθμοί που συνοδεύουν τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές της Stoiximan Super League αποτυπώνουν ένα ξεκίνημα που οι «ερυθρόλευκοι» είχαν να πραγματοποιήσουν εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Με δύο νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα, ο Ολυμπιακός έχει συγκεντρώσει επτά βαθμούς στα πρώτα τέσσερα παιχνίδια του. Για να συναντήσει κανείς ξανά τον ίδιο ακριβώς απολογισμό στην εκκίνηση των Πειραιωτών στο πρωτάθλημα, πρέπει να επιστρέψει στη σεζόν 1989-90 και στην εποχή του Ίμρε Κόμορα.

Εκείνη τη χρονιά οι «Ερυθρόλευκοι» είχαν αρχίσει με δύο εντός έδρας νίκες με το ίδιο σκορ, 3-0 απέναντι σε Ιωνικό και Ξάνθη. Παράλληλα, είχαν παραχωρήσει ισοπαλία 1-1 στις Σέρρες κόντρα στον Πανσερραϊκό, ενώ είχαν ηττηθεί με 3-0 στην έδρα του Ολυμπιακού Βόλου.

Στο διάστημα που μεσολάβησε από τότε, υπήρξαν αρκετές σεζόν στις οποίες ο Ολυμπιακός μέτρησε τρεις νίκες και μία ήττα στις τέσσερις πρώτες στροφές, με τελευταία τη σεζόν 2016-17. Είχε επίσης ξεκινήματα με δύο νίκες και δύο ισοπαλίες, όπως συνέβη πιο πρόσφατα το 2022-23. Το 2-1-1, ωστόσο, εμφανίζεται για πρώτη φορά μετά το 1989.

Την ίδια στιγμή, η βραδιά στο Φάληρο απέκτησε ιστορική σημασία και για τον ΟΦΗ. Η ομάδα του Ηρακλείου έγινε μόλις η τρίτη εκπρόσωπος της περιφέρειας που καταφέρνει να νικήσει τον Ολυμπιακό στο νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» σε αναμέτρηση πρωταθλήματος.

Η πρώτη που το είχε πετύχει ήταν η ΑΕΛ τον Απρίλιο του 2009, ενώ τρία χρόνια αργότερα, τον Απρίλιο του 2012, ακολούθησε η Κέρκυρα. Χρειάστηκε να περάσουν περισσότερα από 14 χρόνια για να προστεθεί ο ΟΦΗ σε αυτή τη μικρή λίστα, δίνοντας ξεχωριστή ιστορική αξία στην επιτυχία του.

Για τον Ολυμπιακό, πάντως, μέσα σε μία αρνητική βραδιά υπήρξε και ένα προσωπικό επίτευγμα με ιδιαίτερη σημασία. Ο Παναγιώτης Ρέτσος συμπλήρωσε 100 συμμετοχές με την ερυθρόλευκη φανέλα στη Super League.

Ο διεθνής στόπερ πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση στο ελληνικό πρωτάθλημα ακριβώς μία δεκαετία νωρίτερα, στις 11 Σεπτεμβρίου 2016, όταν ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει με το εντυπωσιακό 6-1 της Βέροιας.

Από τις 100 συμμετοχές που έχει πλέον στο ενεργητικό του, οι 83 αφορούν την κανονική διάρκεια της Super League και οι υπόλοιπες 17 τα playoffs, με τον Ρέτσο να φτάνει σε ένα σημαντικό ορόσημο της καριέρας του σε μία βραδιά που, σε ομαδικό επίπεδο, οι Πειραιώτες θα θέλουν να αφήσουν γρήγορα πίσω τους.