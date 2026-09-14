Σε αναζήτηση νέου προπονητή βρίσκεται πλέον η Βαλένθια μετά την απομάκρυνση του Κάρλος Κορμπεράν, με τρία ιδιαίτερα γνώριμα στο ελληνικό κοινό ονόματα να βρίσκονται στο προσκήνιο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ισπανία, οι «νυχτερίδες» εξετάζουν μεταξύ άλλων την περίπτωση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος είναι διαθέσιμος μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό.

Ο έμπειρος Βάσκος τεχνικός δεν παίζει μόνος του για τη θέση, καθώς στη λίστα της Βαλένθια φέρονται να βρίσκονται επίσης ο Ράφα Μπενίτεθ και ο Ερνέστο Βαλβέρδε. Έτσι, η διοίκηση εξετάζει διαφορετικές επιλογές προπονητών με μεγάλη εμπειρία και σημαντικές παραστάσεις από το ισπανικό και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του Βαλβέρδε λόγω της σχέσης του με τον νέο αθλητικό διευθυντή της Βαλένθια, Μπραούλιο Βάθκεθ. Οι δυο τους είχαν συνεργαστεί κατά την προηγούμενη θητεία του πρώην προπονητή του Ολυμπιακού στο «Μεστάγια», με τον Βάθκεθ να έχει αναφερθεί στο παρελθόν με ιδιαίτερα θετικά λόγια στη μεταξύ τους συνεργασία.

Μάλιστα, είχε παραδεχθεί ότι εκείνη η περίοδος στη Βαλένθια άφησε την αίσθηση μιας ανολοκλήρωτης διαδρομής, ενώ η αποχώρηση του Βαλβέρδε ήταν μία εξέλιξη που τον είχε επηρεάσει σημαντικά.

Με τον Κορμπεράν να αποτελεί πλέον παρελθόν και τον Όσκαρ Σάντσεθ να αναλαμβάνει προσωρινά τα ηνία της ομάδας, η επιλογή του νέου προπονητή αποτελεί μία από τις πρώτες και σημαντικότερες αποφάσεις της νέας εποχής με τον Μπραούλιο Βάθκεθ στην αθλητική διεύθυνση.