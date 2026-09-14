Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση βρίσκεται η Γιουβέντους μετά την ήττα από τη Σασουόλο στο Ρέτζιο Εμίλια, με την εικόνα των «μπιανκονέρι» να εντείνει την πίεση προς τον Λουτσιάνο Σπαλέτι και το όνομα του Αντόνιο Κόντε να επιστρέφει δυναμικά στη συζήτηση.

Το αποτέλεσμα από μόνο του δεν ήταν το μοναδικό πρόβλημα για τη «Γηραιά Κυρία». Ο τρόπος με τον οποίο ήρθε η ήττα προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό, καθώς η Γιουβέντους παρουσίασε σοβαρές αδυναμίες στην ανασταλτική της λειτουργία και πλήρωσε τρεις φορές την έκθεσή της στις αντεπιθέσεις της Σασουόλο.

Η έλλειψη ισορροπίας, η κακή οργάνωση και τα μεγάλα κενά που εμφανίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο έχουν φέρει πλέον στο επίκεντρο τον Σπαλέτι. Περίπου δέκα μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, ο Ιταλός προπονητής καλείται να διαχειριστεί μία κατάσταση που αρχίζει να αποκτά χαρακτηριστικά αγωνιστικής κρίσης.

Πρόσθετο προβληματισμό δημιουργεί το γεγονός ότι τα δύο γκολ της Γιουβέντους σημείωσε ο Εντόν Ζεγκρόβα, ένας ποδοσφαιριστής που δεν βρισκόταν στα βασικά πλάνα και για τον οποίο είχε αναζητηθεί λύση αποχώρησης. Αντίστοιχη είναι η περίπτωση του Νίκο Γκονζάλες, ο οποίος είχε σκοράρει απέναντι στην Πάρμα και συγκαταλέγεται στους παίκτες που έχουν ξεχωρίσει θετικά.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το όνομα του Αντόνιο Κόντε αρχίζει να ακούγεται ξανά όλο και πιο έντονα στο Τορίνο. Ο πρώην τεχνικός της Γιουβέντους παρουσιάζεται ως μία πιθανή λύση για ένα νέο ξεκίνημα, έχοντας ισχυρούς δεσμούς με τον σύλλογο και γνωρίζοντας όσο λίγοι το περιβάλλον και τις απαιτήσεις του.

Μάλιστα, μερίδα των φίλων της ομάδας εμφανίζεται ήδη να επιθυμεί την επιστροφή του Κόντε, την ώρα που αυξάνεται η δυσαρέσκεια για την πορεία επί Σπαλέτι. Το ενδεχόμενο μιας τέτοιας κίνησης παραμένει επί του παρόντος σε επίπεδο σεναριολογίας, ωστόσο η πίεση που δημιουργεί η αγωνιστική εικόνα της Γιουβέντους είναι πλέον μεγάλη.

Χαρακτηριστικές ήταν και οι αντιδράσεις των ανθρώπων της διοίκησης στις εξέδρες του Mapei Stadium, με τον πρόεδρο Τζανλούκα Φερέρο να παρακολουθεί εμφανώς προβληματισμένος όσα συνέβαιναν στον αγωνιστικό χώρο.

Η Γιουβέντους βρίσκεται έτσι μπροστά σε ένα κρίσιμο σημείο της σεζόν. Ο Σπαλέτι χρειάζεται άμεσα αποτελέσματα, αλλά κυρίως μία δραστική αλλαγή στην εικόνα της ομάδας, προκειμένου να αναστρέψει το κλίμα. Διαφορετικά, η συζήτηση για την επόμενη ημέρα στον πάγκο των «μπιανκονέρι» και ιδιαίτερα για μία πιθανή επιστροφή του Αντόνιο Κόντε αναμένεται να γίνει ακόμη πιο έντονη.