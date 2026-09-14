Ο 24χρονος Ιταλός επιθετικός ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα τα ξημερώματα στο Μιλάνο, με τις εξετάσεις που ακολούθησαν να δημιουργούν επιπλέον προβλήματα για τον ίδιο. Ο Μαλντίνι βρέθηκε πάνω από το επιτρεπόμενο όριο στο αλκοτέστ, με αποτέλεσμα να του αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης, ενώ θετικό ήταν και το προκαταρκτικό τεστ για πιθανή χρήση ναρκωτικών ουσιών. Για το τελευταίο αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 05:15, τα ξημερώματα της Κυριακής. Ο γιος του Πάολο Μαλντίνι οδηγούσε μία Porsche Carrera, στην οποία επέβαιναν ακόμη τρεις φίλοι του, δύο άνδρες και μία γυναίκα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες για τις συνθήκες του ατυχήματος, ο Μαλντίνι φέρεται να μην παραχώρησε προτεραιότητα σε ένα Volkswagen Golf που κινούνταν στη Via Caracciolo με δύο επιβάτες. Ακολούθησε σύγκρουση, με το Golf να καταλήγει πάνω σε σταθμευμένη Mercedes GLB, η οποία επίσης υπέστη ζημιές.

Συνολικά έξι άτομα ενεπλάκησαν στο περιστατικό, χωρίς ευτυχώς να προκύψει κάποιος σοβαρός τραυματισμός. Στο σημείο έσπευσαν τρία ασθενοφόρα και ένα όχημα με ιατρικό προσωπικό, ενώ ο Μαλντίνι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Fatebenefratelli για τις απαραίτητες εξετάσεις. Αργότερα πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του.

Οι εξελίξεις, ωστόσο, δεν σταμάτησαν εκεί. Στο αλκοτέστ που του έγινε καταγράφηκε τιμή 0,91 mg/l στην πρώτη μέτρηση και 0,89 στη δεύτερη. Ως συνέπεια, του αφαιρέθηκε το δίπλωμα και κινήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Παράλληλα, θετική ένδειξη προέκυψε από το προκαταρκτικό τεστ για ναρκωτικές ουσίες. Η συγκεκριμένη ένδειξη δεν αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα και πλέον αναμένονται οι εργαστηριακές τοξικολογικές εξετάσεις που έγιναν στο νοσοκομείο.

Η υπόθεση απασχολεί φυσικά και την Κάλιαρι. Ο σύλλογος είχε δώσει στον ποδοσφαιριστή άδεια μίας ημέρας μετά τη νίκη στο Μπέργκαμο και τον περίμενε να επιστρέψει στη Σαρδηνία για να ενσωματωθεί ξανά στις προπονήσεις ενόψει της αναμέτρησης με την Ουντινέζε. Μέχρι στιγμής, πάντως, η ομάδα δεν έχει προχωρήσει σε κάποια πειθαρχική ενέργεια εις βάρος του.

Το περιστατικό ήρθε μάλιστα σε μία χρονική στιγμή κατά την οποία ο Μαλντίνι έδειχνε να βρίσκει ξανά αγωνιστικό ρυθμό. Απέναντι στην Αταλάντα ευστόχησε από το σημείο του πέναλτι και πέτυχε το δεύτερο διαδοχικό του γκολ στο πρωτάθλημα, έχοντας σκοράρει και κόντρα στη Λέτσε.

Η παρουσία του στην Κάλιαρι είχε αρχίσει να δημιουργεί την αίσθηση μιας νέας αγωνιστικής αρχής για τον Ιταλό επιθετικό, έπειτα από τις προηγούμενες εμπειρίες του σε Μόντσα, Αταλάντα και Λάτσιο. Πλέον, όμως, το αγωνιστικό κομμάτι περνά προσωρινά σε δεύτερη μοίρα, καθώς αναμένονται τα οριστικά αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και η εξέλιξη της υπόθεσης.