Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι κορυφής με τον Παναιτωλικό και, μετά το εμφατικό 3-0 στο ΟΑΚΑ, βρίσκεται μόνος στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για πρώτη φορά ύστερα από 981 ημέρες.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες οι «πράσινοι» είχαν καταφέρει να επιστρέψουν στην κορυφή έπειτα από 958 ημέρες, έχοντας όμως συγκάτοικο τον Παναιτωλικό. Τρεις ημέρες αργότερα, η μεταξύ τους αναμέτρηση άλλαξε τα δεδομένα, καθώς το «τριφύλλι» επιβλήθηκε με 3-0 των Αγρινιωτών και απέκτησε πλέον την αποκλειστικότητα της πρώτης θέσης.

Για να βρει κανείς την προηγούμενη φορά που ο Παναθηναϊκός απολάμβανε τη μοναξιά της κορυφής, θα πρέπει να γυρίσει 981 ημέρες πίσω και συγκεκριμένα στις 8 Ιανουαρίου του 2024. Τότε η αθηναϊκή ομάδα είχε εδραιωθεί στην πρώτη θέση με 40 βαθμούς, αφήνοντας στους 38 τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε γνωρίσει την ήττα από τον Άρη.

Παράλληλα, η χθεσινή επικράτηση έδωσε συνέχεια και στο εντυπωσιακό ξεκίνημα του Τζέικομπ Νίστρουπ επί ελληνικού εδάφους. Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού μετρά πλέον πέντε νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στις εγχώριες διοργανώσεις, ενώ συνολικά έχει συμπληρώσει 11 αναμετρήσεις χωρίς ήττα.

Έτσι, βρίσκεται μόλις δύο παιχνίδια μακριά από την ισοφάριση του ιστορικού αήττητου σερί της ομάδας του Γιάννη Κυράστα το 2001. Εκείνη η πορεία είχε σταματήσει στις 16/10/2001, όταν ο Παναθηναϊκός είχε ηττηθεί με 2-1 από την Άρσεναλ στο Champions League, με τον Τιερί Ανρί να πετυχαίνει και τα δύο γκολ των Άγγλων.