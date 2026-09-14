Το 2026 εξελίσσεται σε ορόσημο για τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Ο Γερμανός τενίστας ολοκλήρωσε με θρίαμβο την πορεία του στο US Open, επικρατώντας του Μπεν Σέλτον με 3-1 σετ και προσθέτοντας στην τροπαιοθήκη του το δεύτερο Grand Slam της καριέρας του, λίγους μήνες μετά την κατάκτηση του Roland Garros.

For every kid who was told “you can’t.” ❤️ pic.twitter.com/N5pZamAb88 — US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026

Ο 29χρονος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό της Νέας Υόρκης και έφτασε στη νίκη με 6-3, 7-6(2), 5-7, 6-2. Έτσι, μέσα σε διάστημα περίπου τριών μηνών κατάφερε να πανηγυρίσει δύο τίτλους Grand Slam, επιβεβαιώνοντας πως διανύει την κορυφαία περίοδο της καριέρας του.

Ιστορικός θρίαμβος για τη Γερμανία

Η επιτυχία του Ζβέρεφ αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για το γερμανικό τένις. Έγινε ο πρώτος Γερμανός μετά τον Μπόρις Μπέκερ, το 1989, που κατακτά το US Open, γράφοντας το όνομά του δίπλα σε μία από τις σημαντικότερες μορφές της ιστορίας του αθλήματος στη χώρα.

Από την άλλη πλευρά, οι Αμερικανοί περίμεναν πως ο Μπεν Σέλτον θα μπορούσε να επιστρέψει τον τίτλο σε γηγενή χέρια έπειτα από 23 χρόνια, μετά την τελευταία επιτυχία του Άντι Ρόντικ. Ο 23χρονος έφτασε για πρώτη φορά στην καριέρα του σε τελικό Grand Slam, όμως, με εξαίρεση το τρίτο σετ, δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της μεγάλης αναμέτρησης.

Η μεγάλη δικαίωση μετά το 2020

Για τον Ζβέρεφ, η κατάκτηση του US Open έχει και μια ξεχωριστή διάσταση. Ο Γερμανός κατάφερε να αφήσει οριστικά πίσω του την απογοήτευση από τον τελικό του 2020.

Τότε, απέναντι στον Ντομινίκ Τιμ, είχε βρεθεί μπροστά με 2-0 σετ και έφτασε μία ανάσα από τον πρώτο Grand Slam τίτλο της καριέρας του. Ο Αυστριακός, ωστόσο, έκανε την ανατροπή και τελικά σήκωσε εκείνος το τρόπαιο.

Έξι χρόνια αργότερα, ο Ζβέρεφ έχει πλέον δύο Grand Slam τίτλους μέσα στην ίδια σεζόν και απολαμβάνει δικαιωματικά μία από τις σπουδαιότερες στιγμές της καριέρας του.