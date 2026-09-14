Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι κινήσεις του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής, καθώς το μεταγραφικό παράθυρο ολοκληρώνεται στις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ για τους ελεύθερους ποδοσφαιριστές υπάρχει περιθώριο μέχρι τις 30 του μήνα.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ανεβάσει σημαντικά τους ρυθμούς τους τις τελευταίες ώρες, έχοντας ως βασικό στόχο την απόκτηση ενός ακόμη σέντερ φορ. Η συγκεκριμένη προσθήκη θεωρείται απαραίτητη μετά το κενό που δημιουργήθηκε από τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί και θα έρθει να πλαισιώσει τους Γκονσάλες και Γιάρεμτσουκ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Ολυμπιακός βρίσκεται αυτή την περίοδο σε επαφή με τρεις περιπτώσεις κεντρικών επιθετικών. Οι σχετικές υποθέσεις αφορούν ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στην Ισπανία, την Ιταλία και την Τουρκία. Οι Πειραιώτες έχουν ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας και, όπου αυτό απαιτείται, βρίσκονται σε συζητήσεις και με τις ομάδες στις οποίες ανήκουν οι συγκεκριμένοι παίκτες.

Μία από τις υποθέσεις που έχει απασχολήσει τον Ολυμπιακό είναι αυτή του Μάουρο Ικάρντι. Ο Αργεντινός, ο οποίος μέχρι την προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν στη Γαλατασαράι, είχε βρεθεί στο «ραντάρ» των «ερυθρόλευκων» ήδη από τον Μάιο.

Μετά τον τραυματισμό του Ελ Κααμπί, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού επανεξέτασαν την περίπτωσή του και επιχείρησαν να ενημερωθούν εκ νέου για την κατάστασή του. Στις αρχικές επαφές, πάντως, ο Ικάρντι εμφανιζόταν αρνητικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Οι επαφές συνεχίζονται σε όλα τα επίπεδα

Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να κινείται δυναμικά στην αγορά, με τους Κορδόν, Μονκάντα και Ιμανόλ να έχουν αναλάβει να εξετάσουν τις διαθέσιμες επιλογές και να προχωρήσουν τις σχετικές συζητήσεις.

Οι τρεις άνδρες αξιολόγησαν εκ νέου τα δεδομένα τόσο κατά τη χθεσινή ημέρα όσο και σήμερα, με τη λίστα να περιλαμβάνει και επιθετικούς που ταιριάζουν στα αγωνιστικά χαρακτηριστικά και στο προφίλ που έχει ζητήσει ο Βάσκος προπονητής.

Το γεγονός ότι οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται ήδη σε διαπραγματεύσεις δείχνει πως η αναζήτηση δεν περιορίζεται σε διερευνητικό επίπεδο. Στόχος είναι να ολοκληρωθεί η συμφωνία για έναν επιθετικό, ώστε να καλυφθεί άμεσα το κενό στην κορυφή της επίθεσης.