Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δεν άφησε έτσι την κατάσταση μετά το Ολυμπιακός – ΟΦΗ κια μίλησε στους παίκτες του πριν τη Γιαγκελόνια.

Ο Βάσκος προπονητής μετά την ήττα από τον ΟΦΗ έσπευσε να ξεκαθαρίσει το τι σκέφτεται και παράλληλα όμως δουλεύει για την επόμενη ημέρα του Ολυμπιακού θέλοντας να φτιάξει την εικόνα του στο γήπεδο αλλά και να έρθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ φρόντισε ώστε να μιλήσει στους παίκτες του, να τους δείξει ξανά πόσο τους πιστεύει και να επιχειρήσει να τους ανεβάσει για τα καλά την ψυχολογία.

Ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε στη σημασία της ενότητας και ότι όλοι στην ομάδα είναι σαν ένα. Μεταξύ άλλων είπε προς τους παίκτες του πώς «θα πρέπει όλοι μαζί να κοιτάξουμε να τα διορθώσουμε όλα. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μπορούμε να πετύχουμε.

Δεν πρέπει να αλλάξουμε μόνο την εικόνα μας στο γήπεδο. Θα πρέπει να αρχίσουμε να γινόμαστε ουσιαστικοί και να παίρνουμε τα απαιτούμενα αποτελέσματα».