Απουσίες θα έχει ο νέος κόουτς του Ολυμπιακού, Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, στο επερχόμενο εντός έδρας αγώνα με αντίπαλο την ομάδα της Γιαγκελόνια.

Μετά την ήττα από τον ΟΦΗ (0-1) ο Ολυμπιακός έχει ως επόμενο αντίπαλο τον σύλλογο της Γιαγκελόνια το βράδυ (22.00, ΑΝΤ1 και Magenta Sport 2) της Τετάρτης στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Για αυτόν τον αγώνα ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα έχει παίκτες που δεν θα μπορεί να υπολογίζει σε αυτούς.

Ο λόγος για τον τιμωρημένο Φορτούνη (που είχε αποβληθεί με τη Ναϊμέγκεν) αλλά και τους τραυματίες Σα και Ελ Καμπί με τον Γιάρεμτσουκ να έχει πάρει τη θέση του πολύ άτυχου Μαροκινού στην ευρωπαϊκή λίστα. Εκτός των άλλων στο ματς με τον ΟΦΗ χτύπησαν οι Πιρόλα και Τσικίνιο και μένει να φανεί η κατάστασή τους.