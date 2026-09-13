Ένας εντυπωσιακός Άρης έκανε ό,τι ήθελε κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα και τον συνέτριψε με 98-74 στο πλαίσιο του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο.

Οι «κίτρινοι», οι οποίοι θα μπουν με υψηλές φιλοδοξίες στη νέα σεζόν, ήλεγξαν τον ρυθμό του αγώνα από το ξεκίνημά του, ξέφυγαν με 14-6 στο 4′ και στη συνέχεια πήγαν και στο +16 (30-14), διαφορά που υπήρχε και στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου (34-18).

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ήταν εξαιρετική τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα και διατηρούσε ένα πολύ καλό προβάδισμα, όπως δείχνει και το 51-40 στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Ερυθρός Αστέρας προσπάθησε να μειώσει στην τρίτη περίοδο και να ξαναμπεί στο παιχνίδι αλλά ο Άρης δεν το επέτρεψε καθώς συνέχιζε στον ίδιο ρυθμό, μπαίνοντας από το +16 (73-57) στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Στο 32′ η διαφορά πήγε και στους 20 πόντους (80-60) και στο 36′ ανέβηκε στο +25 (90-65), με τους «κίτρινους» να παίρνουν τελικά τη νίκη με 98-74.

Τα δεκάλεπτα: 34-18, 51-40, 73-57, 98-74

Άρης (Βασίλης Σπανούλης): Μήτρου -Λονγκ 9 (1), Ρόμπινσον-Ερλ 29 (2), Ντιμιτρίεβιτς 4, Λίντελ 15, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τολιόπουλος 8 (2), Χατζηλάμπρου, Μποχωρίδης 3 (1), Μόργκαν 18 (2), Χαραλαμπόπουλος 2 , Θανάσης Αντετοκούνμπο 4, Μπιρτς 6.

Ερυθρός Αστέρας (Ίμπον Ναβάρο): Μότλεϊ 13 (1), Γουάιλερ -Μπαμπ 6 (1), Κάρτερ 10 (2), Οτζελέγιε, Κράμερ 6 (1), Τζόουνς 12 (1), Μιλιένοβιτς, Μπάτλερ 1, Ντόμπριτς 3, Ιζούντου 2, Μεντάρεβιτς 4, Μπιέλιτς 3 (1), Νουόρα 8, Μονέκε 6.