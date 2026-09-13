Υποψήφιος για τον πάγκο της Βαλένθια είναι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, το όνομα του οποίου φέρεται να βρίσκεται και στη λίστα της Φενέρμπαχτσε.

Το βράδυ της περασμένης Τετάρτης (9/9) ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας του με τον Ισπανό προπονητή, το Σάββατο (12/9) το όνομά του γράφτηκε για τη Φενέρμπαχτσε και τώρα υπάρχει σενάριο και για τη Βαλένθια.

Όπως αναφέρουν τα ισπανικά ΜΜΕ, η διοίκηση είναι προβληματισμένη από την πορεία της ομάδας στο ξεκίνημα της σεζόν και γι’ αυτό αποφάσισε την απόλυτη του Κάρλος Κορμπεράν, ο οποίος είχε περάσει από τον πάγκο των «ερυθρόλευκων».

Οι «νυχτερίδες» είναι, επομένως, σε αναζήτηση προπονητή και ένας από τους υποψήφιους είναι ο Μεντιλίμπαρ, με τη διοίκηση της Βαλένθια να εκτιμά την εμπειρία του και να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να του κάνει πρόταση για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.