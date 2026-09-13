Ο Ηρακλής έμεινε στο 1-1 με τον Ατρόμητο και έχει έντονα παράπονα από τη διαιτησία, τα οποία εξέφρασε με ανακοίνωση, παραθέτοντας παράλληλα και φωτογραφικό υλικό.

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League και έμειναν στο 1-1, με τον «γηραιό» να διαμαρτύρεται τόσο για το γκολ του Μαρκές στις καθυστερήσεις που ακυρώθηκε, όσο και για το δοκάρι του Λόπεθ, καθώς θεωρεί πως η μπάλα πέρασε ολόκληρη τη γραμμή.

Στην ιστοσελίδα του Ηρακλή, επομένως, ανέβηκαν φωτογραφίες από τη φάση με το δοκάρι του Λόπεθ, με την ανακοίνωση της ΠΑΕ να αναφέρει τα εξής…

«Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ Φούρνοι Βενέτη παραθέτει το οπτικό υλικό από μία από τις πλέον καθοριστικές φάσεις της αναμέτρησης με τον Ατρόμητο.

Μετά το δυνατό σουτ του Ίβι Λόπεθ στο 58′, η μπάλα προσκρούει στο οριζόντιο δοκάρι, καταλήγει στο έδαφος και επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο.

Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο και στα καρέ που ακολουθούν, η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη τη γραμμή του τέρματος!

Παρά τον έλεγχο της φάσης από το VAR, το γκολ δεν κατακυρώθηκε και το παιχνίδι συνεχίστηκε.

Η ΠΑΕ ΗΡΑΚΛΗΣ Φούρνοι Βενέτη θεωρεί υποχρέωσή της να δημοσιοποιήσει το συγκεκριμένο οπτικό υλικό. Δεν πρόκειται για μία ασήμαντη λεπτομέρεια, αλλά για μία απόφαση που επηρέασε άμεσα το αποτέλεσμα της αναμέτρησης.

Οι εικόνες και το βίντεο είναι ξεκάθαρα. Τα συμπεράσματα ανήκουν σε όλους».