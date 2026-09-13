Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τη νέα φανέλα και ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε ανέβασε στα social media το σχετικό βίντεο της ΚΑΕ, τονίζοντας πως είναι υπερήφανος που φοράει πλέον αυτά τα χρώματα.

Οι «πράσινοι» θα έχουν και τη νέα σεζόν, όπως και το 2023-24, όταν και κατέκτησαν τη Euroleague για 7η φορά στην ιστορία τους, την Ακρόπολη στη φανέλα τους.

Άγνωστο αν αυτό έγινε για… γούρι ή όχι, το σίγουρο πάντως είναι ότι η φανέλα αρέσει στον Γιαμπουσέλε, ο οποίος είναι υπερήφανος που αποτελεί πλέον μέλος του Παναθηναϊκού και το τόνισε στη νέα ανάρτησή του στα social media.

«Υπερήφανος που φοράω αυτά τα χρώματα», έγραψε ο Γάλλος πάουερ φόργουορντ, ανεβάζοντας και το βίντεο της ΚΑΕ για τη νέα φανέλα.