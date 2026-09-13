Το πρώτο του γκολ στη φετινή Premier League πέτυχε ο Μπάμπης Κωστούλας και ήταν… γκολάρα, δίνοντας το προβάδισμα στη Μπράιτον στον εκτός έδρας αγώνα με την Κόβεντρι για την 4η αγωνιστική.

Ο 19χρονος Έλληνας φορ είναι στην αρχική 11άδα της Μπράιτον και στο 36ο λεπτό έκανε τη διαφορά, καθώς άνοιξε το σκορ με το πρώτο του γκολ στη φετινή Premier League. Και ήταν πολύ όμορφο γκολ.

Έπειτα από φάση διαρκείας στην άμυνα της Κόβεντρι, ο Κωστούλας κοντρόλαρε τη μπάλα, απέφυγε με… κεφαλιά τον αντίπαλό του και με ωραίο διαγώνιο σουτ εκτέλεσε τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων κάνοντας το 0-1.