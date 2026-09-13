Για τους λόγους που αποδέχθηκε την πρόταση του ΠΑΟΚ και όσα μπορεί να προσφέρει στην ομάδα μίλησε ο Ντιέγκο Κόστα, ο οποίος αναφέρθηκε και στο ντέρμπι με τον Άρη.

Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε στους «ασπρόμαυρους» ως δανεικός από την Κράσνονταρ με οψιόν αγοράς και σε δηλώσεις του στη NOVA αναφέρθηκε στις πρώτες του εντυπώσεις αλλά και στον κόσμο της ομάδας, ο οποίος έπαιξε ρόλο στην απόφασή του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ντιέγκο Κόστα…

Για το πώς αισθάνεται: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, σε αυτόν τον σύλλογο, οι πρώτες προπονήσεις μου ήταν εξαιρετικές».

Για το τι τον οδήγησε να πει το «ναι» στην πρόταση του ΠΑΟΚ: «Είδα βίντεο, μελέτησα την ιστορία της ομάδας, είδα ότι ο κόσμος είναι παθιασμένος, αυτοί ήταν οι βασικοί λόγοι που με έκαναν να έρθω στη Θεσσαλονίκη και φυσικά να κερδίσω τίτλους».

Για το αν μίλησε με κάποιον από τον ΠΑΟΚ: «Μίλησα με τον Λέο Μάτος τον Ντόουγκλας Αουγκούστο και τον Μαγκομέντ Οζντόεφ που αγωνίστηκαν για χρόνια με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, μου είπαν Ντιέγκο πρέπει να πας στον ΠΑΟΚ, είναι μία εξαιρετική ομάδα σε ένα πολύ δυνατό πρωτάθλημα».

Για το πώς είναι οι πρώτες του μέρες στην ομάδα: «Τα παιδιά ήταν πολύ φιλικά και με καλωσόρισαν θερμά όλοι στον σύλλογο, έχουμε πολλούς ποιοτικούς ποδοσφαιριστές και θα παλέψουμε για να φέρουμε τίτλους στον ΠΑΟΚ».

Για το αν είναι έτοιμος να φέρει δυναμισμό και προσωπικότητα στην ομάδα: «Ήρθα εδώ για να βελτιώσω την ομάδα και να της δώσω ότι χρειάζεται με όλο μου το είναι, θεωρώ πως έχω αυτά τα στοιχεία».

Για το αν είναι έτοιμος να βοηθήσει άμεσα: «Ναι, προπονήθηκα πολύ σκληρά αυτή την εβδομάδα και είμαι έτοιμος να βοηθήσω άμεσα την ομάδα».

Για το ντέρμπι με τον Άρη: «Γνωρίζω είναι ότι πρόκειται για ένα μεγάλο ντέρμπι, οπότε πρέπει να παλέψουμε όλοι μαζί για κάθε μπάλα στο γήπεδο, πιστεύω πως είμαστε έτοιμοι να κερδίσουμε, ξέρω τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι για τον σύλλογο, οπότε θα τα δώσουμε όλα για τη νίκη».