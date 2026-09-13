Το θέμα της ευρωπαϊκής λίγκας αναμένεται να συζητηθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΒΑ το οποίο συνεδριάζει την Δευτέρα (14/9) και την Τρίτη (15/9).

Όπως αναφέρουν στις ΗΠΑ, στη συνάντηση αναμένεται να εξεταστεί το ενδεχόμενο συνεργασίας του NBA με τη Euroleague, αλλά και το σενάριο να προχωρήσει στη δημιουργία της δικής του ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Οι δύο ημέρες της συνεδρίασης θεωρούνται σημαντικές, καθώς μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις σχετικά με το πώς θα κινηθεί το ΝΒΑ στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η Euroleague από την πλευρά της θα συνεδριάσει και αυτή στη λίμνη Κόμο στις 5 Οκτωβρίου.