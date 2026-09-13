Το πρώτο μήνυμα

Πολύ άσχημο ήταν το Σάββατο (12/9) για τον Ολυμπιακό με την εντός έδρας ήττα από τον ΟΦΗ. Αλλιώς περίμεναν στον Πειραιά το ντεμπούτο του Αλγκουαθίλ και αλλιώς εξελίχθηκε, ο Ισπανός όμως ήταν άψογος στις δηλώσεις του. Θα ήταν πολύ εύκολο να κρυφτεί πίσω από τον ελάχιστο χρόνο που είχε στη διάθεσή του για να γνωρίσει την ομάδα του, θα μπορούσε να σταθεί στα αγωνιστικά προβλήματα που υπήρχαν και τα οποία έφεραν και αλλαγή προπονητή, δεν το έκανε όμως και ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Και αυτό ήταν το πρώτο μήνυμα που πέρασε στους παίκτες του: Αν δεν υπάρχει δικαιολογία για τον ίδιο που μόλις ήρθε, είναι αυτονόητο ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία από εδώ και πέρα για τους παίκτες. Και αυτό πιστεύουν και στη διοίκηση.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος

Στον Ολυμπιακό πάντως δεν προβληματίζονται μόνο για την ήττα από τον ΟΦΗ αλλά και για το κλίμα στις εξέδρες. Όπως λένε οι άνθρωποι των ερυθρόλευκων, επί χρόνια, επί πολλά χρόνια αυτό που περιμένουν οι αντίπαλοι τους είναι να δουν ένα κλίμα εσωστρέφειας. Να δουν διχασμό στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι που θέλουν πάση θυσία να αποφύγουν στον Πειραιά και περιμένουν από τον κόσμο να φερθεί με ωριμότητα, καθώς αυτό θα βοηθήσει και την ομάδα. Όλοι στο λιμάνι θέλουν να πετύχει ο Αλγκουαθίλ και για να συμβεί αυτό θα πρέπει η ομάδα να έχει στήριξη από όλους, όχι μόνο στα εύκολα αλλά και στα δύσκολα. Γιατί η ιστορία, όχι στον Ολυμπιακό αλλά σε άλλες ομάδες, έχει δείξει ότι η προσωπολατρία μόνο προβλήματα προκαλεί. Μεγάλα προβλήματα.

Έκπληξη οι απαιτήσεις του

Στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, τα μαντάτα από την πλευρά του Ικάρντι δεν ήταν και τόσο ενθαρρυντικά. Ο Αργεντίνος επιθετικός βλέπει με ενδιαφέρον τους ερυθρόλευκους, ξέρει ότι είναι μια ομάδα με πολύ καλό όνομα στην Ευρώπη, μια ομάδα που διεκδικεί πάντα τίτλους στην Ελλάδα, αλλά οι απαιτήσεις του δεν διευκολύνουν τις συζητήσεις. Με δεδομένο πως έχει μείνει ελεύθερος από τη Γαλατασαράι και ο χρόνος πιέζει, στον Πειραιά περίμεναν ότι οι απαιτήσεις του θα ήταν πιο λογικές. Τελικά όμως ένιωσαν έκπληξη με το ποσό που ζητάει ο Ικάρντι, ο οποίος είναι κάτι σαν δίκοπο μαχαίρι. Ναι μεν είναι μεγάλος γκολτζής, είναι όμως και τύπος που απασχολεί συνεχώς τα ΜΜΕ για την προσωπική του ζωή, λόγω της πρώην συζύγου του, Γουάντα Νάρα.

Τα πρώτα σύννεφα

Στην προπόνηση του ΠΑΟΚ πήγε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες ο Ιβάν Σαββίδης και δεν ήταν τυχαίο. Ο διοικητικός ηγέτης του δικεφάλου του βορρά είναι δίπλα στην ομάδα και το δείχνει ξανά. Από εκεί και πέρα, ο Σαββίδης που ενημερώνεται για όλα όσα συμβαίνουν στους ασπρόμαυρους, ξέρει και το θέμα που υπάρχει στα αποδυτήρια. Το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο δυνατό, καθώς κομβικοί παίκτες δεν δείχνουν την ίδια διάθεση που έδειχναν τα προηγούμενα χρόνια και γενικά ο Λίσι δεν ελέγχει την κατάσταση όσο θα έπρεπε. Αν σε αυτό υπολογίσουμε και τον πρόωρο αποκλεισμό από την Ευρώπη, εμφανίζονται τα πρώτα σύννεφα για τον Ιταλό. Γι’ αυτό και μια νίκη επί του Άρη είναι ακόμη πιο απαραίτητη για τον ΠΑΟΚ που έχει μπροστά του μια… περιπετειώδη σεζόν.

Πάντα στόχος ο Χεζόνια

Με τον Παναθηναϊκό να ψάχνει για ψηλό, επανέρχονται στο προσκήνιο και τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Ο Μπαρτζώκας κάνει τις δοκιμές του σε αυτά τα πρώτα φιλικά και έχει πάντα στο μυαλό του και την εκκρεμότητα που υπάρχει στο «3». Θέση για την οποία ο πρώτος στόχος ήταν και είναι ο Χεζόνια, άρα θα πρέπει να έχουν όλοι υπομονή. Η ημερομηνία που θα κρίνει τα πάντα είναι η 15η Νοεμβρίου, αν το συμβόλαιό του με τους Καβαλίερς γίνει εγγυημένο, τότε θα παραμείνει στο NBA για φέτος. Το θέλει όμως ο ίδιος αυτό; Είναι όντως στόχος του Χεζόνια να παίξει στις ΗΠΑ; Μάλλον όχι… Με τους ερυθρόλευκους άλλωστε έχει ήδη κάνει, εδώ και καιρό, τις πρώτες συζητήσεις και δεδομένα υπάρχει κοινή διάθεση για συνεργασία. Από εκεί και πέρα, ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να έρθουν τα πράγματα. Η διάθεση όμως υπάρχει.