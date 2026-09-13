Μετά το τέλος της συνεργασίας της με τον Φατίχ Τεκέ, η διοίκηση της Τραμπζονσπόρ, αναζητά τον προπονητή που θα οδηγήσει την ομάδα ψηλά στο πρωτάθλημα και το Conference League.

Μάλιστα, η ομάδα της Τουρκίας είναι διατεθειμένη να δώσει αρκετά χρήματα για να συμφωνήσει με έναν καλό τεχνικό.

Έτσι, όπως αναφέρουν στην Γαλλία, η ομάδα του Σαλάχ έχει στην λίστα της για τον πάγκο το όνομα του Λοράν Μπλαν, που παραμένει ελεύθερος στην αγορά από τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν και αποχώρησε από την Αλ Ιτιχάντ.

Στο παρελθόν, ο 60χρονος Γάλλος τεχνικός έχει κοουτσάρει την Εθνική ομάδα της χώρας του, και τις Μπορντό, Παρί Σεν Ζερμέν, Αλ Ραγιάν και Λιόν.