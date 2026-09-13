Η «Domino’s» τρολάρει μέσω των social media και αυτή τη φορά έπιασε την Τότεναμ η οποία παρά τα πολλά εκατομμύρια που ξόδεψε στο μεταγραφικό παζάρι συνεχίζει να απογοητεύει.

Η ομάδα του Λονδίνου παραμένει χωρίς νίκη στην Premier League μετά και την 4η αγωνιστική όπου αναδείχθηκε ισόπαλη με 0-0 κόντρα στην Έβερτον εντός έδρας, ενώ δεν έχει πετύχει και γκολ σε αυτά τα τέσσερα ματς.

Έτσι η γνωστή αλυσίδα από πιτσαρίες, αποφάσισε να την τρολάρει μέσω των social media.

«Εχουμε παραδώσει 489.297.478 πίτσες από την τελευταία φορά που σκόραρε στην Premier League η Τότεναμ», έγραψε χαρακτηριστικά.