Φανερά εκνευρισμένη ήταν η Αρίνα Σαμπαλένκα μετά την ήττα της με 2-1 σετ από την Έλενα Ριμπάκινα, στον τελικό του US Open.

Η 28χρονη τενίστρια γνώρισε δεύτερη ήττα τη φετινή σεζόν από τη Ριμπάκινα σε τελικό GrandSlam και ολοκληρώνει τη σεζόν, χωρίς κάποιον major τίτλο.

Αμέσως μετά τον τελευταίο πόντο, οι τηλεοπτικές κάμερες ακολούθησαν αρχικά τη Ριμπάκινα, η οποία χαιρετούσε το κοινό.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όμως, το πλάνο μεταφέρθηκε στον πάγκο της Σαμπαλένκα.

Η Λευκορωσίδα, εμφανώς εκνευρισμένη, άρχισε να χτυπά επανειλημμένα τη ρακέτα της στο κορτ, μέχρι που την έσπασε, πριν την πετάξει δίπλα της, ενώ στη συνέχεια τα έβαλε με έναν καμεραμάν.

Aryna Sabalenka with another racquet break after a Grand Slam final narrow defeat.



🎥 @TWDTV1 #usopen pic.twitter.com/8Rlc4WBMxK — Andrew Jerell Jones, Luke 1:37 (BlueSky too now) (@sluggahjells) September 12, 2026

Aryna Sabalenka no tenía muchas ganas de que la filmen…



🗣 "Fuck off" pic.twitter.com/S9fSAq43pq https://t.co/uy4X2hQZau — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 12, 2026

Μετά το τέλος του αγώνα, η Σαμπαλένκα δήλωσε: «Προφανώς είμαι απογοητευμένη αλλά θέλω να συγχαρώ την Έλενα για μια απίστευτη χρονιά και απίστευτα αποτελέσματα. Εξαιρετικά άξια. Απόλαυσέ το. Διασκέδασε απόψε αύριο και στο τέλος της σεζόν ώστε να κερδίσω μερικούς τίτλους. Ευχαριστώ».