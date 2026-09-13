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Φανερά εκνευρισμένη ήταν η Αρίνα Σαμπαλένκα μετά την ήττα της με 2-1 σετ από την Έλενα Ριμπάκινα, στον τελικό του US Open.

Η 28χρονη τενίστρια γνώρισε δεύτερη ήττα τη φετινή σεζόν από τη Ριμπάκινα σε τελικό GrandSlam και ολοκληρώνει τη σεζόν, χωρίς κάποιον major τίτλο.

Αμέσως μετά τον τελευταίο πόντο, οι τηλεοπτικές κάμερες ακολούθησαν αρχικά τη Ριμπάκινα, η οποία χαιρετούσε το κοινό.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όμως, το πλάνο μεταφέρθηκε στον πάγκο της Σαμπαλένκα.

Η Λευκορωσίδα, εμφανώς εκνευρισμένη, άρχισε να χτυπά επανειλημμένα τη ρακέτα της στο κορτ, μέχρι που την έσπασε, πριν την πετάξει δίπλα της, ενώ στη συνέχεια τα έβαλε με έναν καμεραμάν.

Μετά το τέλος του αγώνα, η Σαμπαλένκα δήλωσε: «Προφανώς είμαι απογοητευμένη αλλά θέλω να συγχαρώ την Έλενα για μια απίστευτη χρονιά και απίστευτα αποτελέσματα. Εξαιρετικά άξια. Απόλαυσέ το. Διασκέδασε απόψε αύριο και στο τέλος της σεζόν ώστε να κερδίσω μερικούς τίτλους. Ευχαριστώ».