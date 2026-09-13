Φανερά εκνευρισμένη ήταν η Αρίνα Σαμπαλένκα μετά την ήττα της με 2-1 σετ από την Έλενα Ριμπάκινα, στον τελικό του US Open.
Η 28χρονη τενίστρια γνώρισε δεύτερη ήττα τη φετινή σεζόν από τη Ριμπάκινα σε τελικό GrandSlam και ολοκληρώνει τη σεζόν, χωρίς κάποιον major τίτλο.
Αμέσως μετά τον τελευταίο πόντο, οι τηλεοπτικές κάμερες ακολούθησαν αρχικά τη Ριμπάκινα, η οποία χαιρετούσε το κοινό.
Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, όμως, το πλάνο μεταφέρθηκε στον πάγκο της Σαμπαλένκα.
Η Λευκορωσίδα, εμφανώς εκνευρισμένη, άρχισε να χτυπά επανειλημμένα τη ρακέτα της στο κορτ, μέχρι που την έσπασε, πριν την πετάξει δίπλα της, ενώ στη συνέχεια τα έβαλε με έναν καμεραμάν.
Aryna Sabalenka with another racquet break after a Grand Slam final narrow defeat.— Andrew Jerell Jones, Luke 1:37 (BlueSky too now) (@sluggahjells) September 12, 2026
🎥 @TWDTV1 #usopen pic.twitter.com/8Rlc4WBMxK
Aryna Sabalenka no tenía muchas ganas de que la filmen…— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) September 12, 2026
🗣 "Fuck off" pic.twitter.com/S9fSAq43pq https://t.co/uy4X2hQZau
Μετά το τέλος του αγώνα, η Σαμπαλένκα δήλωσε: «Προφανώς είμαι απογοητευμένη αλλά θέλω να συγχαρώ την Έλενα για μια απίστευτη χρονιά και απίστευτα αποτελέσματα. Εξαιρετικά άξια. Απόλαυσέ το. Διασκέδασε απόψε αύριο και στο τέλος της σεζόν ώστε να κερδίσω μερικούς τίτλους. Ευχαριστώ».
Aryna Sabalenka emotional in her speech after her loss to Elena Rybakina in the U.S. Open final— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 12, 2026
“That’s the last thing I want to do right now is give a speech, but I’ll try my very best.”
💔💔💔
“Obviously I’m disappointed but I want to congratulate Elena on an incredible year… pic.twitter.com/CRzzFlbsNr