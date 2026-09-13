Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποκάλυψε με ανάρτηση στα social media την εντός έδρας εμφάνιση της ομάδας για τη νέα σεζόν.

Η νέα εμφάνιση αντλεί έμπνευση από την Αθήνα και την ταυτότητα του Παναθηναϊκού, καθώς το πράσινο της ομάδας συναντά, στο μπροστινό μέρος της φανέλας, τη διαχρονική απεικόνιση της Ακρόπολης.

Στα δύο πλαϊνά τμήματα της φανέλας, τα χαρακτηριστικά 3-Stripes της adidas εμφανίζονται σε κρεμ απόχρωση, δημιουργώντας μια διακριτή αντίθεση με το πράσινο και ολοκληρώνοντας τον σχεδιασμό της.