Με το 14ο Grand Prix συνεχίζεται σήμερα (16:00) η δράση στην Formula 1, με τη νέα πίστα της Μαδρίτης να κάνει το ντεμπούτο της.
Η νέα πίστα έχει μήκος περίπου 5,4 χιλιομέτρων και αποτελείται από 22 στροφές. Ο αγώνας θα διεξαχθεί σε 57 γύρους, καλύπτοντας συνολικά απόσταση που ξεπερνά τα 308 χιλιόμετρα.
An absolute flyer from Lando Norris in Q3! 👏— Formula 1 (@F1) September 12, 2026
He secures the first @pirellisport Pole Position at the MADRING circuit 🔐#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/mbFUkpEIya
Το σημείο που ξεχωρίζει περισσότερο στο «Madring» είναι η 12η στροφή, η περίφημη «La Monumental», μήκους 547,82 μέτρων, η οποία διαθέτει μέγιστη κλίση 24% και σχεδόν 10 μέτρα υψομετρικής διαφοράς από το χαμηλότερο έως το υψηλότερο σημείο της.
La Monumental is not the place you want oversteer… 🫨— Formula 1 (@F1) September 12, 2026
Thankfully, Franco Colapinto saved this moment! 💨#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/TFlZLI71cM
The @madring_oficial track map! 🗺️#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/Y37VQrDGLK— Formula 1 (@F1) September 9, 2026
Η σειρά εκκίνησης
Όσον αφορά την σειρά εκκίνησης, πρώτος θα ξεκινήσει ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Λάντο Νόρις, ο οποίος ήταν ταχύτερος όλων με χρόνο 1:31.824. Πίσω του με διαφορά 0.011 δευτερολέπτων έμεινε ο Ιταλός οδηγός της Mercedes Κίμι Αντονέλι.
Στην τρίτη θέση θα είναι ο Μαξ Φερστάπεν, αφήνοντας πίσω του τον Λιούις Χάμιλτον. Πέμπτος είναι Σαρλ Λεκλέρ, έκτος ο Ράσελ και έβδομος ο Πιάστρι.
The grid is set for Round 14 at the MADRING 🤩📊— Formula 1 (@F1) September 12, 2026
And we have four different teams in the first four positions! 👀#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/KV9je1IxDq