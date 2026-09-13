Με το 14ο Grand Prix συνεχίζεται σήμερα (16:00) η δράση στην Formula 1, με τη νέα πίστα της Μαδρίτης να κάνει το ντεμπούτο της.

Η νέα πίστα έχει μήκος περίπου 5,4 χιλιομέτρων και αποτελείται από 22 στροφές. Ο αγώνας θα διεξαχθεί σε 57 γύρους, καλύπτοντας συνολικά απόσταση που ξεπερνά τα 308 χιλιόμετρα.

An absolute flyer from Lando Norris in Q3! 👏



He secures the first @pirellisport Pole Position at the MADRING circuit 🔐#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/mbFUkpEIya — Formula 1 (@F1) September 12, 2026

Το σημείο που ξεχωρίζει περισσότερο στο «Madring» είναι η 12η στροφή, η περίφημη «La Monumental», μήκους 547,82 μέτρων, η οποία διαθέτει μέγιστη κλίση 24% και σχεδόν 10 μέτρα υψομετρικής διαφοράς από το χαμηλότερο έως το υψηλότερο σημείο της.

La Monumental is not the place you want oversteer… 🫨



Thankfully, Franco Colapinto saved this moment! 💨#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/TFlZLI71cM — Formula 1 (@F1) September 12, 2026

Η σειρά εκκίνησης

Όσον αφορά την σειρά εκκίνησης, πρώτος θα ξεκινήσει ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Λάντο Νόρις, ο οποίος ήταν ταχύτερος όλων με χρόνο 1:31.824. Πίσω του με διαφορά 0.011 δευτερολέπτων έμεινε ο Ιταλός οδηγός της Mercedes Κίμι Αντονέλι.

Στην τρίτη θέση θα είναι ο Μαξ Φερστάπεν, αφήνοντας πίσω του τον Λιούις Χάμιλτον. Πέμπτος είναι Σαρλ Λεκλέρ, έκτος ο Ράσελ και έβδομος ο Πιάστρι.