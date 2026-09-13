Νέο δυνατό φιλικό τεστ δίνει απόψε η ΑΕΚ απέναντι στη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, στο πλαίσιο του διεθνούς τουρνουά της Ρόδου.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα θα παραταχθεί με στόχο να δείξει σημάδια βελτίωσης απέναντι στους Πρωταθλητές Σερβίας.

Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, αμφίβολος για την αναμέτρηση είναι ο Φρανκ Μπάρτλεϊ που ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο, από το πρώτο φιλικό κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Η έναρξη του αγώνα είναι προγραμματισμένη για τις 20:00 με τηλεοπτική κάλυψη από το ACTION 24.