Βαλίτσες για τις ΗΠΑ ετοιμάζει ο Έτορε Μεσίνα, καθώς ο 66χρονος Ιταλός προπονητής ετοιμάζεται να επιστρέψει στο NBA.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Repubblica» ο Μεσίνα αναμένεται να αναλάβει ρόλο τεχνικού συμβούλου στο επιτελείο των Ατλάντα Χοκς.

Ο έμπειρος προπονητής γνωρίζει καλά τον κόσμο του NBA, έχοντας περάσει στο παρελθόν από τους Λέικερς και τους Σπερς.

Στους Χοκς θα σμίξει ξανά με τον Κουίν Σνάιντερ, ο οποίος υπήρξε βοηθός του στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Παράλληλα ο Ιταλός προπονητής θα εκτελεί χρέη σχολιαστή για το Sky Sports.