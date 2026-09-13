Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Μπρούμα, για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Άρη, ως ελεύθερος από την Μπενφίκα.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εφόσον δεν προκύψει κάποιο πρόβλημα, θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο με τους «κίτρινους» διάρκειας 1+1 έτους.

Έτσι, ο Άρης προσθέτει στο δυναμικό του έναν παίκτη με εμπειρία από σημαντικές διοργανώσεις και υψηλό επίπεδο, δίνοντας στον Μιχάλη Γρηγορίου μία ακόμη επιλογή στις θέσεις των εξτρέμ.

Ο Μπρούμα έχει αγωνιστεί ξανά στην Ελλάδα, καθώς τη σεζόν 2020/21 φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού. Στο ελληνικό πρωτάθλημα πραγματοποίησε 14 εμφανίσεις, με απολογισμό τέσσερα γκολ και δύο ασίστ.