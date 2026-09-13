Το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι δίνει σήμερα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζοντας την Μακάμπι Τελ Αβίβ στο τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο.

Οι πρωταθλητές Ευρώπης θέλουν να κάνουν το δύο στα δύο, μετά τη νίκη τους επί του Ερυθρού Αστέρα, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την προετοιμασία τους ενόψει της νέας σεζόν

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα παρουσιαστεί και πάλι με απουσίες, καθώς ο Τάιρικ Τζόουνς έχει παραμείνει στην Αθήνα και δεν ακολούθησε την αποστολή στην Κύπρο.

Παράλληλα, στον πρώτο αγώνα δεν αγωνίστηκαν οι Κώστας Παπανικολάου και Τάιλερ Ντόρσεϊ, με τον Μπαρτζώκα να διαχειρίζεται το ρόστερ του.

Η έναρξη της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένη για τις 18:00 με τηλεοπτική μετάδοση από τον ΣΚΑΪ.