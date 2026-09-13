Την ευκαιρία να πλησιάσει την κορυφή της βαθμολογίας του MLS έχασε η Ίντερ Μαϊάμι. Η ομάδα του Λιονέλ Μέσι αναδείχθηκε ισόπαλη με 2-2 απέναντι στη Νάσβιλ με γκολ που δέχθηκε στις καθυστερήσεις του αγώνα.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο σκορ με τον Σαμ Σάριτζ στο 4’, όμως οι γηπεδούχοι έβγαλαν αντίδραση και ισοφάρισαν αρχικά με αυτογκόλ του Ριντ Μπέικερ-Γουάτινγκ στο 19’ και πήραν προβάδισμα με τον Λιονέλ Μέσι στο 62’.

Όμως, ξανά ο Σάριτζ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ισοφάρισε στο τελικό 2-2.

Αυτή ήταν η ένατη φετινή ισοπαλία για την ομάδα του Μέσι, η οποία έφτασε τους 45 βαθμούς και βρίσκεται στο -9 από το πρωτοπόρο της Ανατολής, Νάσβιλ.