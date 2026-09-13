Η Έλενα Ριμπάκινα είναι η μεγάλη νικήτρια του US Open, καθώς επικράτησε 2-1 σετ της Αρίνα Σαμπαλένκα στον τελικό.

Η τενίστρια από το Καζακστάν πήρε το πρώτο σετ με 6-4, όμως έχασε το δεύτερο με 7-5. Στο τρίτο επικράτησε με 6-2 και πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου, μετά από δυο ώρες και 21 λεπτά.

Πλεόν η Ριμπάκινα θέλει μόνο το Roland Garros για να έχει κατακτήσει στην καριέρα της, όλα τα Grand Slam.

Από την άλλη η Σαμπαλένκα δεν κατάφερε να πανηγυρίσει τον τρίτο σερί της τίτλο στη Αμερική. Η Λευκορωσίδα τενίστρια θα ολοκληρώσει τη φετινή σεζόν, χωρίς κάποιον major τίτλο.