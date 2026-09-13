Με πέντε παιχνίδια ολοκληρώνεται σήμερα η 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, όπου ξεχωρίζει το ματς κορυφής του ΟΑΚΑ και το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, στο ΟΑΚΑ θα αναμετρηθούν οι δύο πρώτοι της βαθμολογίας Παναθηναϊκός και Παναιτωλικός, ενώ στην Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Άρη. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ θα παίξει στην Τρίπολη με τον Αστέρα, η Κηφισιά θα υποδεχθεί τον Λεβαδειακό και η Καλαμάτα τον Βόλο.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΒΟΛΟΣ

18:00 NOVASPORTS

Καλαμάτα και Βόλος ψάχνουν το πρώτο τους τρίποντο στο πρωτάθλημα. Η Καλαμάτα παρότι δείχνει καλό πρόσωπο δεν έχει καταφέρει ως τώρα να βρει λύσεις στα αμυντικά της προβλήματα, με αποτέλεσμα να δέχεται εύκολα γκολ. Από την άλλη κάτι ανάλογο είναι και ο Βόλος, ο οποίος και αυτός δέχεται γκολ, παρότι την προηγούμενη αγωνιστική πήρε τον βαθμό απέναντι στον Ολυμπιακό. Για την Καλαμάτα εκτός αποστολής είναι οι Κατάλντι, Βαρελάς, Ναούμης, Πέρες, Φρίμπονγκ, Μιράντα, Βάργκας, Μπεν Ζιντάν, Κουρμινόφσκι και Μουζάκης, ενώ για τον Βόλο οι Ουρτάδο, Λεσουσέ, Κάτσικας και Πιέρ-Γκαμπριέλ.

ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR-ΑΕΚ

19:00 NOVASPORTS 2

Με επτά βαθμούς στα τρία πρώτα παιχνίδια η ΑΕΚ θέλει μόνο τη νίκη στην Τρίπολη απέναντι στον Αστέρα για να βρεθεί στην κορυφή ή να είναι κοντά σε αυτή. Η Ένωση έχει πολύ καλή ψυχολογία μετά την νίκη με 1-0 επί της ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League. Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Στρακόσα. Από την άλλη ο Αστέρας AKTOR έχει κάνει κακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα με συνεχόμενες ήττες από Παναιτωλικό, Ολυμπιακό και Ηρακλή και θα ψάξει την έκπληξη κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος δεν μπορεί να υπολογίζει στους Παπαδόπουλο, Δεληγιαννίδη και Ριέρα.

ΚΗΦΙΣΙΑ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

21:00 COSMOTE SPORT 1

Την πρώτη τους νίκη στο φετινό πρωτάθλημα θέλουν η Κηφισιά και ο Λεβαδειακός. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο έχει μόνο έναν βαθμό, αυτόν από την ισοπαλία απέναντι στην ΑΕΚ και το το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό είναι μια καλή ευκαιρία για να πάρει το πρώτο της τρίποντο. Από την άλλη και οι Βοιωτοί δεν θυμίζουν την περσινή ομάδα που διεκδίκησε την έξοδό της στην Ευρώπη, ωστόσο οι παίκτες του Λεβαδειακού θα διεκδικήσουν κόντρα στην Κηφισιά τους πρώτους τους βαθμούς.

ΠΑΟΚ-ΑΡΗΣ

21:00 NOVASPORTS PRIME

Ο ΠΑΟΚ θέλει να αφήσει πίσω του την ήττα από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ και να επιστρέψει στις νίκες, στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν μπροστά στον κόσμο του. Από την άλλη, οι «κίτρινοι» θέλουν να βγάλουν αντίδραση μετά την ήττα από την ΑΕΚ και να φύγουν από την Τούμπα με ένα θετικό αποτέλεσμα. Ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί πάντως με αρκετές απουσίες, καθώς δεν υπολογίζονται για την αποψινή αναμέτρηση οι Ελουστόντο, Γιαννούλης, Λουσέ, Χατζηδιάκος, Ντεσπόντοφ, Μεϊτέ και Σαρρής. Από την άλλη ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν ανακοίνωσε αποστολή για το ντέρμπι.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

21:30 ΣΚΑΪ

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Παναιτωλικό στο ΟΑΚΑ με τις δύο ομάδες να είναι οι μοναδικές φέτος που έχουν κάνει το 3 στα 3. Το «τριφύλλι» τρέχει ένα εξαιρετικό 4/4 νίκες, έχοντας επικρατήσει για το Κύπελλο 1-0 της Νίκης Βόλου και ακολούθησαν τα «τρίποντα» απέναντι σε Κηφισιά, Λεβαδειακό και ΠΑΟΚ. Σε ό,τι αφορά τα αγωνιστικά, ο τεχνικός του Παναθηναϊκού δεν υπολογίζει στους Τσιριβέγια, Κρίστιανσεν, Παντελίδη και Ίνγκασον. Από την άλλη ο Παναιτωλικός θέλει να φύγει με τη νίκη από το ΟΑΚΑ και να μείνει μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Γιάννης Αναστασίου δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Σμυρλή και Γαλιάτσου.