Ο ΟΦΗ επέστρεψε στο Ηράκλειο μέσα σε κλίμα ενθουσιασμού, λίγες ώρες μετά τη σπουδαία νίκη με 1-0 επί του Ολυμπιακού στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Παρά το προχωρημένο της ώρας, πλήθος φίλων της κρητικής ομάδας συγκεντρώθηκε στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», μετατρέποντας την άφιξη της αποστολής σε μεγάλη γιορτή.

Η αποστολή έφτασε στο Ηράκλειο λίγο μετά τις 00:30, με τους φιλάθλους να περιμένουν υπομονετικά την εμφάνιση των ποδοσφαιριστών και του τεχνικού επιτελείου. Συνθήματα, χειροκροτήματα και καπνογόνα συνέθεσαν ένα εντυπωσιακό σκηνικό, ενώ οι παίκτες βρέθηκαν μέσα σε έναν ανθρώπινο κλοιό και ανταπέδωσαν την αποθέωση.

Οι φίλοι του ΟΦΗ είχαν κινητοποιηθεί αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ανταποκρινόμενοι και στο κάλεσμα των οργανωμένων να δώσουν δυναμικό «παρών» στο αεροδρόμιο.

Ο σκόρερ Κενάν Κόντρο, ο προπονητής Χρήστος Κόντης και οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές γνώρισαν την αποθέωση για μία από τις σημαντικότερες εκτός έδρας επιτυχίες των τελευταίων ετών.

Ιστορικό «διπλό» έπειτα από 36 χρόνια

Ο ΟΦΗ επικράτησε 1-0 του Ολυμπιακού με γκολ του Κόντρο, έπειτα από ασίστ του Αθανασίου, κατακτώντας το πρώτο του «διπλό» στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» μετά από 36 χρόνια. Η προηγούμενη επιτυχία των Κρητικών στο Φάληρο είχε καταγραφεί το 1990, στην εποχή του Ευγένιου Γκέραρντ.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη δεν περιορίστηκε σε παθητικό ρόλο. Παρουσίασε αγωνιστική συνοχή και αποφασιστικότητα, είχε δύο γκολ που δεν μέτρησαν και δοκάρι, πριν βρει το τέρμα που έκρινε την αναμέτρηση. Το αποτέλεσμα την έφερε προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας και επιβεβαίωσε τη δυναμική που έχει αναπτύξει.

Η θερμή υποδοχή αποτέλεσε την αυθόρμητη επιβράβευση του κόσμου για την εμφάνιση και το ιστορικό αποτέλεσμα. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα συσπείρωσης ενόψει της συνέχειας, με τον ΟΦΗ να καλείται πλέον να διαχειριστεί τον ενθουσιασμό και να δώσει διάρκεια στις υπερβάσεις του.