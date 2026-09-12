Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δεν έκανε καλό ντεμπούτο στον Ολυμπιακό καθώς ήρθε η ήττα με 0-1 από τον ΟΦΗ και στη συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε στο πώς αισθάνεται και στη δουλειά που θα γίνει, τονίζοντας πως κάθε λεπτό που περνάει τον κάνει πιο σοφό καθώς γνωρίζει τους παίκτες.

Ο Ισπανός προπονητής είδε την ομάδα του να ηττάται από τους Κρητικούς στο Καραϊσκάκη και στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε είπε τα εξής…

«Αρχικά, θέλω να πω πως είμαι το ίδιο θυμωμένος με τους φίλους του Ολυμπιακού, γιατί ξέρω τι είναι να παίζεις σε αυτό το γήπεδο με αυτή τη φανέλα. Παρόλο που είμαι λίγο εδώ, νιώθω πληγωμένος.

Η Σοσιεδάδ και ο Ολυμπιακός είναι διαφορετικοί σύλλογοι, με διαφορετικούς παίκτες. Εδώ δεν δεχόμαστε την ήττα, ούτε την ισοπαλία, πρέπει να κερδίζουμε. Θέλω να σας πω πως δεν θα σταματήσω να δουλεύουμε προκειμένου όλοι, εσείς και εμείς, να είμαστε περήφανοι για την ομάδα».

Για το τι θα ήθελε να πει στον κόσμο: «Δεν ξέρω για εσάς, αλλά για εμένα η πρώτη μισή ώρα δεν ήταν κακή. Πιέσαμε ψηλά, δημιουργήσαμε κίνδυνο κόντρα σε μία ομάδα που παίζει ψηλά και έχει την κατοχή. Σε αυτά τα λεπτά ήμασταν καλύτεροι.

Όμως καθώς περνούσε ο χρόνος εκείνοι ανέβηκαν ψηλά, δημιούργησαν κίνδυνο γιατί είναι μία καλή ομάδα. Αυτό που έχω σαν ιδέα είναι αυτό που είδατε στο πρώτο μισάωρο, μία ομάδα που θέλει να πιέζει. Καταλαβαίνετε όμως πως είναι μία διαδικασία, αλλά ξέρω ότι δεν υπάρχει χρόνος».

Για τον χρόνο που θα χρειαστεί για να δημιουργήσει τον δικό του Ολυμπιακό: «Όπως είπατε, χρόνος δεν υπάρχει. Θα πρέπει να δουλέψουμε γρήγορα, γιατί έχουμε και ευρωπαϊκό ματς. Είναι λίγος ο χρόνος και θα πρέπει να αλλάξουμε πράγματα. Γνωρίζουμε τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού».

Για το παιχνίδι που ακολουθεί με τη Γιαγκελόνια: «Κάθε λεπτό που περνάει με κάνει πιο σοφό και γνωρίζω τους παίκτες. Δεν ψάχνουμε δικαιολογίες, ξέρουμε σε ποιο γήπεδο παίζουμε. Μόλις βρούμε νίκες θα υπάρξει η ηρεμία προκειμένου να δουλέψουμε όπως θέλουμε. Υπάρχει και η διακοπή αλλά θα φύγουν πολλοί παίκτες γιατί είμαστε ο Ολυμπιακός. Γνωρίζω τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν».

Για τον Αρμάντο Γκονσάλες: «Σίγουρα τον ξέρετε καλύτερα από εμάς. Έχει συνηθίσει να βάζει γκολ αλλά σε άλλο πρωτάθλημα. Οι απαιτήσεις που έχουμε εδώ είναι πολύ μεγαλύτερες. Είναι ένα παιδί που πρέπει να προσαρμοστεί. Έχει πολλά θετικά στοιχεία αλλά πρέπει να βελτιώσει πράγματα. Είναι ένα παιδί που κάθε μέρα πρέπει να μαθαίνει πράγματα και αυτό είναι ότι καλύτερο για έναν νέο παίκτη. Πιστεύουμε πως στο τέλος της σεζόν θα είναι πολύ καλύτερος».