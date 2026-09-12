Στην οροφή του Telecom Center Athens βρίσκεται και πάλι το λάβαρο του Ντέγιαν Μποντιρόγκα από την κατάκτηση του 2ου ευρωπαϊκού τίτλου του Παναθηναϊκού, το 2000.

Στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική της Euroleague, την περασμένη σεζόν, οι «πράσινοι» είχαν παράπονα από τη διαιτησία και σε ένδειξη διαμαρτυρίας, με εντολή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, είχαν κατεβάσει το συγκεκριμένο λάβαρο.

Με τον Μποντιρόγκα να είναι πλέον πρόεδρος της Euroleague, στο «τριφύλλι» αποφάσισαν να δείξουν με αυτόν τον τρόπο τα παράπονα που είχαν, λίγους μήνες μετά όμως ο Γιαννακόπουλος παραδέχθηκε πως αυτό που έγινε ήταν λάθος.

Συγκεκριμένα, στη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην εκπομπή Euro Insiders, ο ιδιοκτήτης της πράσινης ΚΑΕ είχε πει τα εξής…

«Ο Ντέγιαν έχει υπάρξει θρύλος του Παναθηναϊκού. Ο Ντέγιαν έχει υπάρξει θρύλος για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και πάνω από όλα, ο Ντέγιαν είναι φίλος μου. Είναι ένα πρόσωπο που δεν έχει φύγει από το μπάσκετ, αλλά ένα πρόσωπο που παραμένει στο μπάσκετ και κατέχει μια συγκεκριμένη θέση. Κι όταν παραμένει στη σκηνή πρέπει και να σε χειροκροτούν και να σε κρίνουν. Οπότε δεν ήμουν ικανοποιημένος από κάποια πράγματα, αλλά η απόφασή μου ήταν σίγουρα λάθος και αυτό θα διορωθεί. Το λάβαρο θα επιστρέψει πολύ σύντομα».

Όπως και έγινε, με το λάβαρο του Μποντιρόγκα να βρίσκεται ξανά στη θέση του, στην οροφή του Telecom Center Athens.