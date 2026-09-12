Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με τον Παναιτωλικό την Κυριακή (13/9), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, επέστρεψαν οι Σίριλ Ντέσερς και Τριαντάφυλλος Τσάπρας.

Οι «πράσινοι» έχουν μπει στο πρωτάθλημα με τρεις νίκες στις πρώτες τρεις αγωνιστικές και θα φιλοξενήσουν στο ΟΑΚΑ την ομάδα του Αγρινίου σε… ντέρμπι κορυφής, καθώς έχει επίσης 9 βαθμούς.

Η προετοιμασία του «τριφυλλιού» για την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό ολοκληρώθηκε με την προπόνηση του Σαββάτου (12/9) και μετά το τέλος της ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή, στην οποία είναι και οι Ντέσερς και Τσάπρας.

Ο Νιγηριανός επιθετικός είναι ξανά διαθέσιμος καθώς η ποινή των τριών αγωνιστικών που είχε επιβληθεί μετά την αποβολή του κόντρα στον ΠΑΟΚ έπεσε στη μία, οπότε εξέτισε κόντρα στη Λαμία, ενώ ο Έλληνας δεξιός μπακ ξεπέρασε το μυικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Τσάπρας, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς και Ραστόντερ.

Εκτός έμειναν οι τραυματίες Τσιριβέγια, Κρίστιανσεν, Ίνγκασον και Παντελίδης.