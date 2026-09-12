Ο ασταμάτητος Μίλτος Τεντόγλου πήρε τη νίκη και στο Ultimate Championship με άλμα στα 8,35μ. και εξασφάλισε, έτσι, το έπαθλο των 150.000 δολαρίων.

Έχοντας κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου, ο Έλληνας Ολυμπιονίκης ξεπέρασε εύκολα την ήττα στον τελικό των Diamond League και το απέδειξε στο Ultimate Championship.

Ο Τεντόγλου πήγε στη Βουδαπέστη αποφασισμένος να πάρει τη νίκη και ξεκίνησε τις προσπάθειές του με άλμα στα 8,16μ., το δεύτερο όμως ήταν και το καλύτερό του καθώς ανέβηκε στα 8,35μ., επίδοση που του έδωσε τελικά και την 1η θέση.

Η τρίτη προσπάθεια του Έλληνα πρωταθλητή ήταν στα 8,27μ. και η τέταρτη ήταν άκυρη, ο Σαραμπογιούκοφ όμως δεν κατάφερε να τον ξεπεράσει καθώς το τελευταίο του άλμα ήταν στα 8,34μ. Έτσι, ο Τεντόγλου πήρε τη νίκη και έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή σεζόν.