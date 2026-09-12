Η Λάτσιο προηγήθηκε με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο, η Μίλαν όμως αντέδρασε και το έκανε 2-2 στο δεύτερο, για την 4η αγωνιστική της Serie A.

Οι «λατσιάλι» είχαν τρεις νίκες στις πρώτες τρεις αγωνιστικές του ιταλικού πρωταθλήματος και μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, ανοίγοντας το σκορ στο 10ο λεπτό με τον Καντσελιέρι από κοντά μετά το γύρισμα του Τζακάνι.

Η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο, μάλιστα, δεν έμεινε εκεί αλλά κατάφερε να πετύχει και δεύτερο γκολ στο πρώτο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 37′, όταν ο Νόσλιν βρήκε δοκάρι αλλά επέμεινε και με δεύτερη προσπάθεια έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-0.

Η αντίδραση των «ροσονέρι», οι οποίοι προέρχονταν από την ισοπαλία με τη Γιουβέντους, ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο με πρωταγωνιστή τον Μορέιρα, καθώς σκόραρε στο 65′ και στο 67′ μετατρέποντας το 2-0 σε 2-2, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.