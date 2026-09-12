Ο Ιβάν Σαββίδης βρέθηκε στην τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ πριν το ντέρμπι με τον Άρη και μίλησε στην ομάδα, τονίζοντας πως ο στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος, ξεκαθαρίζοντας ότι θα υπάρξει μεγάλο πριμ.

Οι «ασπρόμαυροι» θα υποδεχθούν την Κυριακή (13/9) τους «κίτρινους» στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ βρέθηκε στην προπόνηση του Σαββάτου (12/9) και μίλησε στην ομάδα του Αλέσιο Λίσι.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες που γίνεται κάτι τέτοιο και αυτό αποτελεί μήνυμα από την πλευρά του Σαββίδη, ο οποίος ήταν σαφής σε ό,τι αφορά τον στόχο του «δικεφάλου του βορρά», τονίζοντας πως αυτός είναι το πρωτάθλημα. Και αν επιτευχθεί, όπως είπε, θα δοθεί μεγάλο πριμ.

«Θέλω να τα δίνετε όλα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Δείξτε το χαρακτήρα σας, θέλω να δώσετε το αίμα σας για να πάρουμε το πρωτάθλημα», είπε χαρακτηριστικά ο Σαββίδης, τονίζοντας προς τους παίκτες, τους οποίους ασπάστηκε έναν-έναν, ότι θα πρέπει να ενωμένοι σαν μια γροθιά.

Σε ό,τι αφορά το παιχνίδι με τον Άρη, ο διοικητικός ηγέτης του ΠΑΟΚ τόνισε πως ««είναι ένα παιχνίδι που δε θέλει συναίσθημα, θέλει χαρακτήρα, μη νομίζετε ότι ο αντίπαλος σας είναι αδύναμος. Ξέρετε πώς προσεγγίζει αυτό το παιχνίδι ο Άρης».