Με τους Φρανσίσκο και Γιαμπουσέλε να ξεχωρίζουν με 13 και 12 πόντους αντίστοιχα, ο Παναθηναϊκός νίκησε τη Σπαρτάκ Σουμπότιτσα με 77-59 σε φιλικό αγώνα στη Ρόδο.

Με τον Μήτογλου να μπαίνει «ζεστός» στο παιχνίδι και να πετυχαίνει 8 πόντους στα πρώτα λεπτά, οι «πράσινοι» προηγήθηκαν με 13-5 στο 4′ και είχαν το προβάδισμα σε όλη την πρώτη περίοδο, η οποία ολοκληρώθηκε με το σκορ 25-21.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης το «τριφύλλι» έχασε τη συγκέντρωσή του, στη συνέχεια όμως ξαναβρήκε ρυθμό, ξέφυγε με 35-25 στο 15′ και ήταν στο +11 (44-33) στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στην τρίτη περίοδο η Σπαρτάκ μπήκε καλύτερα και κατάφερε να πλησιάσει στο -4 (46-42) στο 25′, ο Παναθηναϊκός όμως ανέβασε ταχύτητα στα επόμενα λεπτά και μπήκε από το +13 (60-47) στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Εκεί, με τέσσερα τρίποντα από Γιαμπουσέλε και Καλαϊτζάκη η διαφορά πήγε και στους 20 πόντους (69-49), με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να έχει τον απόλυτο έλεγχο και να παίρνει τελικά τη νίκη με 77-59.

Τα δεκάλεπτα: 25-21, 44-33, 60-47, 77-59

Παναθηναϊκός (Ομπράντοβιτς): Καλαϊτζάκης 6 (2), Φρανσίσκο 13 (3), Μωραϊτης 3(1) , Μπάντιο 8 (2), Γκραντ 6, Μπόνγκα 9 (1), Γιαμπουσέλε 12 (3), Χουάντσο 7 (1), Μαντζούκας 8 (2), Μήτογλου 5 (1).