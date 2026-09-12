Για την περιπέτεια υγείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος ένιωσε έντονη αδιαθεσία στο ματς με τη Βιγιαρεάλ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, μίλησε ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Λαρς Ρίκεν.

Ο 18χρονος διεθνής Έλληνας άσος ανησύχησε τους πάντες με την έντονη αδιαθεσία που ένιωσε στο παιχνίδι του Champions League με τη Βιγιαρεάλ, με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί άμεσα και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Από εκείνη τη στιγμή κυκλοφόρησαν διάφορα σενάρια για το τι ακριβώς έγινε και στο Βέλγιο έκαναν λόγο για αφυδάτωση, η πλευρά της Μπορούσια όμως διέψευσε κατηγορηματικά κάτι τέτοιο μέσω των δηλώσεων του Ρίκεν.

«Όχι, δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε αυτό. Ίσως είναι ένας συνδυασμός πολλών παραγόντων. Στο τέλος, δεν ξέρουμε, διότι δεν έχουμε ισχυρές ενδείξεις για κάτι. Για τρεις μέρες πραγματικά ψάξαμε τα πάντα και δεν βρήκαμε απολύτως καμία ανωμαλία. Έκτοτε, προφανώς και ο οργανισμός του ενυδατώθηκε αρκετά. Επομένως είναι πολύ θετικά το γεγονός ότι δεν βρήκαμε τίποτα», είπε αρχικά ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ.

Στη συνέχεια, σε ερώτηση για το πότε θα επιστρέψει στη δράση ο Καρέτσας, ο Ρίκεν είπε: «Θα τον επαναφέρουμε προσεκτικά σε καλή κατάσταση. Δυστυχώς δεν ήταν έτοιμος για το σημερινό παιχνίδι (σ.σ. με την Πάντερμπορν), αλλά θα ενταχθεί στις ομαδικές προπονήσεις κάποια στιγμή μέσα στην εβδομάδα και θα δούμε αν θα μπορέσει να παίξει στο επόμενο παιχνίδι μας απέναντι στην Στουτγκάρδη».