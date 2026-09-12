Με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη κανονικά κάτω από τα δοκάρια η Χαλ πήρε βαθμό στην έδρα της Τσέλσι με το τελικό 2-2, ενώ η Λίβερπουλ έμεινε στο 0-0 με τη Φούλαμ στο Άνφιλντ, για την 4η αγωνιστική της Premier League.

Στο Στάμφορντ Μπριτζ οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και άνοιξαν το σκορ στο 7ο λεπτό με τον Ρότζερς, η Χαλ όμως δεν πτοήθηκε και κατάφερε να κάνει την ανατροπή πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, σκοράροντας δύο φορές μέσα σε έξι λεπτά.

Στο 28′ ο Μπελούμι έκανε το 1-1 και στο 34′ ο ίδιος παίκτης βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα για το 1-2, με την Τσέλσι να πιέζει από το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου για την ισοφάριση, στην οποία πλησίασε στο 53′ με τον Τζέιμς αλλά ο Τζολάκης απέκρουσε και η μπάλα πήγε στο δοκάρι.

Στο 66′, τελικά, ο Ζοάο Πέδρο με δυνατό σουτ εντός περιοχής έκανε το 2-2, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα, με τη Χαλ να έχει 8 βαθμούς μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές και την Τσέλσι να ακολουθεί με 7.

Λίβερπουλ – Φούλαμ 0-0

Την ίδια ώρα, στο Άνφιλντ η Λίβερπουλ υποδέχθηκε τη Φούλαμ και στο 22′ είχε δοκάρι με τον Μουνιόθ. Οι «κόκκινοι» είχαν μέχρι και το τέλος του αγώνα την πρωτοβουλία των κινήσεων, δεν είχαν όμως γκολ, με συνέπεια να μείνουν στο 0-0 και να χάσουν κι άλλο έδαφος. Μία νίκη και τρεις ισοπαλίες έχει στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές η Λίβερπουλ, για την οποία ο Κώστας Τσιμίκας ήταν βασικός και αντικαταστάθηκε στο 46′ από τον Κέρκεζ.