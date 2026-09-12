Λίγες μέρες πριν τον αγώνα με τον ΟΦΗ για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League, η Χόφενχαϊμ πήρε την πρώτη νίκη στη φετινή Bundesliga με το 2-1 επί της Στουτγκάρδης.

Οι Κρητικοί θα υποδεχθούν την προσεχή Πέμπτη (17/9) τους Γερμανούς, οι οποίοι θα έρθουν στην Ελλάδα με ανεβασμένη ψυχολογία καθώς κατάφεραν την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα της χώρας τους.

Έπειτα από δύο ήττες στις πρώτες δύο αγωνιστικές της Bundesliga, η Χόφενχαϊμ υποδέχθηκε τη Στουτγκάρδη στο πλαίσιο της 3ης και μπήκε καλά στο παιχνίδι, καθώς κατάφερε να ανοίξει το σκορ νωρίς και συγκεκριμένα στο 13′ με τον Χλόζεκ.

Οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, στο 48′, με τον Μίτελσταντ, ο Χλόζεκ όμως βρήκε και πάλι τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 67ο λεπτό και έγραψε το 2-1 για τη Χόφενχαϊμ, το οποίο ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.