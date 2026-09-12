Ο Ολυμπιακός είναι στην Κύπρο για το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» και οι Κώστας Παπανικολάου, Γιαν Μοντέρο και Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ επισκέφθηκαν την Παιδοογκολογική Μονάδα της Λευκωσίας μοιράζοντας δώρα και χαμόγελα στα παιδιά που δίνουν τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής τους.

Πρόκειται για μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία των «ερυθρόλευκων», με την ΚΑΕ να ανεβάζει τις σχετικές φωτογραφίες στα social media ενώ στην επίσημη ιστοσελίδα της αναφέρει τα εξής…

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου (12/9) στο Μακάριο Νοσοκομείο της Λευκωσίας προκειμένου να βρεθεί δίπλα στα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη στο παιδοογκολογικό τμήμα του νοσοκομείου.

Ο αρχηγός μας Κώστας Παπανικολάου, ο Γιαν Μοντέρο και ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ συνοδευόμενοι από τον πατέρα του Νεόφυτου Χανδριώτη, Δημήτρη, έφτασαν το πρωί στο νοσοκομείο, συνομίλησαν με τα παιδιά, τους γονείς, τους νοσηλευτές και το ιατρικό προσωπικό του Μακάρειου και έδωσαν σε όλους δώρα που είχαν φέρει μαζί τους από την Αθήνα.

Ο ιερός σκοπός του τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» είναι αυτός που φέρνει κοντά κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης κάθε χρόνο και ο οργανισμός του Ολυμπιακού βρίσκεται δίπλα στην οικογένεια του Νεόφυτου και σε κάθε παιδί που μάχεται.

Η αντιπροσωπεία των παικτών των Πρωταθλητών Ευρώπης φωτογραφήθηκε με τους μικρούς ήρωες και υπέγραψε αυτόγραφα σε αυτούς και τις οικογένειές τους, στέλνοντας τις ευχές όλης της ομάδας για τη συνέχεια της προσπάθειάς τους».