Ο Βισέντε Ταμπόρδα έχει μπει δυναμικά στη φετινή σεζόν με τον Παναθηναϊκό και ο Ρομπέρτο Μαντσίνι σκέφτεται να τον καλέσει στην εθνική Ιταλίας, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας.

Η περσινή σεζόν, πρώτη στους «πράσινους» και γενικά στην Ευρώπη, δεν ήταν εύκολη για τον 25χρονο Αργεντίνο επιθετικό χαφ, καθώς χρειάστηκε πολλούς μήνες για να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να δείξει μέρος του ταλέντου του.

Στη φετινή, όμως, έχει μπει… φορτσάτος και κάνει τη διαφορά για το «τριφύλλι», είτε με τα γκολ που πετυχαίνει είτε με αυτά που φτιάχνει για τους συμπαίκτες του, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σενάρια ακόμη και για κλήση του στην εθνική Ιταλίας.

Μπορεί να είναι Αργεντίνος, ο Ταμπόρδα έχει και ιταλικό διαβατήριο όμως και οι εμφανίσεις του, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στη γειτονική χώρα, δεν έχουν περάσει απαρατήρητες από τον Ρομπέρτο Μαντσίνι, ο οποίος σκέφτεται να τον καλέσει στη «σκουάντρα ατζούρα».

Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, ο 25χρονος επιθετικός χαφ, ο οποίος έχει 3 γκολ και 2 ασίστ σε 9 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις στη φετινή σεζόν, είναι θετικός στο ενδεχόμενο να γίνει διεθνής με την Ιταλία.