Στην απόκτηση του Μπρούμα προχωράει ο Άρης καθώς υπάρχει πλέον οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές και την Κυριακή (13/9) ο παίκτης αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για τις ιατρικές εξετάσεις και τις υπογραφές.

Ο 31χρονος Πορτογάλος εξτρέμ, ο οποίος έχει συμβόλαιο ως το 2028 με τη Μπενφίκα, αποτελούσε εδώ και καιρό στόχο των «κίτρινων» και τελικά οι δύο πλευρές τα βρήκαν σε όλα και απομένουν πλέον τα τυπικά για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή.

Ο Μπρούμα αναμένεται την Κυριακή (13/9) στη Θεσσαλονίκη για να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο για 1+1 χρόνια με τον Άρη, ο οποίος ενισχύεται με την απόκτησή του στα άκρα της επίθεσης.

Με τη Μπενφίκα, η οποία είχε δώσει 6,5 εκατ. ευρώ για να ον αποκτήσει από τη Μπράγκα το καλοκαίρι του 2025, ο Μπρούμα είχε ένα γκολ και δύο ασίστ σε 17 συμμετοχές ενώ στο παρελθόν και συγκεκριμένα τη σεζόν 2020-21 είχε αγωνιστεί, ως δανεικός από την Αϊντχόφεν, στον Ολυμπιακό, έχοντας 9 γκολ και 3 ασίστ σε 33 συμμετοχές.