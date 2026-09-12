Από το κακό στο χειρότερο πάνε τα πράγματα για τη Μονακό, η οποία τελικά θα αγωνιστεί στην 5η Κατηγορία της Γαλλίας τη νέα σεζόν, μετά τη σχετική απόφαση της ομοσπονδίας.

Κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν τα πράγματα άρχισαν να στραβώσουν για τους Μονεγάσκους καθώς ήρθαν στην επιφάνεια τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που υπήρχαν, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει ο Βασίλης Σπανούλης και στη συνέχεια, όταν ολοκληρώθηκε η σεζόν, έφυγαν και παίκτες.

Η Μονακό πέρασε όλο το καλοκαίρι ψάχνοντας νέο επενδυτή και παράλληλα προσπαθούσε να πείσει τη γαλλική ομοσπονδία ότι είχε τις απαραίτητες οικονομικές εγγυήσεις για να αγωνιστεί σε κάποια εθνική κατηγορία. Η ομοσπονδία όμως δεν πείστηκε και τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα.

Το αίτημα της Μονακό να αγωνιστεί στην 3η Κατηγορία απορρίφθηκε οριστικά και αυτό σημαίνει πως θα αγωνιστεί τελικά στην 5η Κατηγορία του γαλλικού μπάσκετ, με τους ανθρώπους του συλλόγου να εξακολουθούν να ψάχνουν τη λύση για τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν.