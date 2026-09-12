Την επιθυμία της να επιστρέψει στην Αθήνα και να παρακολουθήσει από κοντά μια αθλητική διοργάνωση στο Καλλιμάρμαρο, εξέφρασε σε συνέντευξή της η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι.

Η επικεφαλής της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και αναφέρθηκε στους Αγώνες Νέων «Ντακάρ 2026» που θα είναι η πρώτη Ολυμπιακή Διοργάνωση που θα φιλοξενηθεί στην Αφρική ενώ είπε τα καλύτερα για το ανανεωμένο Καλλιμάρμαρο.

Αναλυτικά όσα είπε η Κίρστι Κόβεντρι…

Πώς αισθάνεστε που βρίσκεστε εδώ, στο πιο όμορφο και μοναδικό στάδιο του κόσμου;

«Εδώ υπάρχει πραγματικά τόση μεγάλη ιστορία. Καθώς περπατάμε μέσα από τη σήραγγα, αγγίζουμε τους παλιούς τοίχους και προχωράμε μέσα στον χώρο, κατακλυζόμαστε από έντονα συναισθήματα.

Και το γεγονός ότι μπορούμε να βρισκόμαστε εδώ και να παρακολουθούμε την Αφή της Ολυμπιακής Φλόγας, να βλέπουμε για ακόμη μία φορά το συναίσθημα που συνοδεύει αυτήν την διαδικασία, πραγματικά μας κάνει να αντιλαμβανόμαστε σε βάθος, πόσο μοναδικό και ξεχωριστό είναι το Ολυμπιακό Κίνημα.

Και πόσο ευγνώμονες πρέπει να είμαστε στην Ελλάδα για την προσφορά της σε αυτό».

Ήσασταν μία επιτυχημένη αθλήτρια, τώρα είστε πρόεδρος της ΔΟΕ, και βλέπετε εδώ νέους αθλητές που θέλουν να ακολουθήσουν τα βήματά σας και να γίνουν σαν εσάς, Ολυμπιονίκες…

«Είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις τις προσπάθειες των νέων αθλητών και είμαστε ενθουσιασμένοι για το Ντακάρ 2026.

Η Αφρική υποδέχεται τον κόσμο και νέοι αθλητές έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν, να γνωρίσουν και να μοιρασθούν τις αξίες του Ολυμπισμού και να εμπνευσθούν για όσα θα ήθελαν να πετύχουν στο μέλλον».

Στο Καλλιμάρμαρο έγιναν πολλές αλλαγές. Η ΕΟΕ τοποθέτησε νέο τάραφλεξ και άρχισε ο καθαρισμός των μαρμάρων, καθώς και μια σειρά νέων ενεργειών για την αναβάθμιση του. Ποιές είναι οι εντυπώσεις σας;

«Είναι πανέμορφο. Πραγματικά, είναι πολύ όμορφο. Και μου αρέσει πολύ το μπλε και το λευκό, γιατί παραπέμπουν στα χρώματα της ελληνικής σημαίας.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, μας μιλούσε για τον καθαρισμό των διαφορετικών κλιμάκων και για το πώς έχουν πλέον διαμορφωθεί.

Το αποτέλεσμα είναι πραγματικά υπέροχο. Ανυπομονώ, λοιπόν, να επιστρέψω στην Αθήνα για να παρακολουθήσω από κοντά μια αθλητική διοργάνωση σε αυτό το υπέροχο στάδιο».

Τέλος, ένα σχόλιο για τους Αγώνες στο Ντακάρ;

«Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους καλή επιτυχία. Η Σενεγάλη θα υποδεχθεί νέους αθλητές από ολόκληρο τον κόσμο. Είναι η πρώτη διοργάνωση που γίνεται στην Αφρική. Ανοίγει ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο για το Ολυμπιακό Κίνημα».