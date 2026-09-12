Ο Παναθηναϊκός έχει πουλήσει περισσότερα από 16.000 εισιτήρια διαρκείας και η διάθεση συνεχίζεται, με τους ανθρώπους της ΠΑΕ να είναι ικανοποίηση από τη ζήτηση που υπάρχει.

Οι «πράσινοι» ξόδεψαν δεκάδες εκατ. ευρώ για την ενίσχυσή τους καθώς θέλουν πάση θυσία να κατακτήσουν το πρωτάθλημα φέτος και ο κόσμος δείχνει τη διάθεσή του να στηρίξει καθώς η κίνηση των διαρκείας είναι καλή.

Ο Παναθηναϊκός έχει διαθέσει προς το παρόν περισσότερα από 16.000 και η διάθεση συνεχίζεται, με τους ανθρώπους της ΠΑΕ να δηλώνουν ικανοποίηση από την κίνηση που παρατηρείται και τη ζήτηση που υπάρχει.

Η αγορά εισιτηρίου διαρκείας φέτος είναι πολύ σημαντική για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού καθώς θα έχουν προτεραιότητα και στο νέο γήπεδο, στον Βοτανικό, με την ΠΑΕ να έχει ξεκαθαρίσει πως απαραίτητη προϋπόθεση για την προτεραιότητα για τους άνω των 18 ετών είναι το να έχουν γραφτεί μέλη του Ερασιτέχνη.