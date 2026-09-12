«Ναυαγεί» όπως όλα δείχνουν η μεταγραφή του Τζον Σούταρ από την Ρέιντζερς στον Άρη, παρά την συμφωνία των δύο ομάδων, καθώς προέκυψε ένα εμπόδιο της τελευταίας στιγμής.

Συγκεκριμένα, ο Σκωτσέζος κεντρικός αμυντικός δε μπορεί να βρει τη χρυσή τομή με την ομάδα της Γλασκώβης, προκειμένου να μείνει ελεύθερος, ώστε να υπογράψει συμβόλαιο έως το 2029 με τον Άρη.

Η διοίκηση της ομάδας της Θεσσαλονίκης σκοπεύει να κάνει μια τελευταία προσπάθεια, μήπως ξεπεραστούν οι δυσκολίες και ολοκληρωθεί τελικά η μεταγραφή, ενώ παράλληλα μελετάει ήδη εναλλακτικές επιλογές για την ενίσχυση του κέντρου της άμυνας.